«Маршрут построен». Журналисты отправляются в необычный автопробег по Приморскому краю

Новый автопробег от "Комсомольской правды Владивосток"

Команда «Комсомольской правды» едет во второе в этом году путишествие по Приморскому краю. На этот раз наш официальный автомобиль автопробега – красавец Nissan X-Trail.

Официальный автомобиль автопробега Nissan X-Trail. Фото: предоставлено дилером «Авторитет-Авто+»

Маршрут вдвое длиннее обычного и пролегает через половину районов Приморья. Мы проедем 2 тысячи километров по родному краю, посетим десяток крупных и мелких предприятий, фермерских хозяйств, расскажем о людях рабочих профессий, технологиях и результатах их труда, чтобы еще раз напомнить, «Чем гордится Приморье».

Ни месяца без автопробегов

Как шутят в нашей команде, перефразируя Высоцкого, лучше автопробегов могут быть только автопробеги, на которые еще не выезжал. Недавно мы как раз вернулись из одного - «Пляжный тест-драйв». Уже из названия понятно, что это было весело, а август – самый подходящий месяц для такого автопробега.

Команда «Пляжного тест-драйва» посетила Андреевку, Витязь, Астафьева, Ливадию, бухты Находки и даже Триозерье. Заезжали в нацпарк «Земля леопарда», на гору Сестра и в Штыковские пруды. Проехали тысячу километров по югу края, отовсюду рассказывая на страницах сайта Dv.kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда Приморье», где на Руси отдыхать хорошо, что посмотреть и как проехать. Все впечатления мы собрали в один мультимедийный материал.

Команда автопробега "Пляжный тест-драйв". Фото: Антон Блохин

Но на этот раз маршрут в два раза длиннее и в несколько раз насыщеннее. Только представьте, осень, природа Приморского края разукрашена яркими цветами, а мы мчим по шоссе навстречу приключениям. Исколесим буквально пол-Приморья, от Владивостока на юге до Горных Ключей на севере, от села Алексей-Никольское на западе до Партизанска на востоке. Проедем в общей сложности 12 муниципалитетов и сделаем 9 ключевых остановок, где планируются экскурсии по производствам, репортажи и интервью с профессионалами своего дела.

И чем же гордится Приморье

Вам, наверняка, доводилось бывать на ярмарке на центральной площади Владивостока, где представлена продукция приморских фермеров. Овощи, ягода, мед, рыба, мясная продукция и так далее. Как и где это производится в Приморье, мы часто не задумываемся.

А между тем у каждого продукта есть свое место и история появления. Именно по таким местам мы и проедем и постараемся сунуть нос в процесс производства.

Например, слышали ли вы про село Дубки Михайловского района? А между тем о нем знают, похоже, даже в Дании. Во всяком случае, буквально на днях в этом селе, в свинокомплексе Дубки-2, построенном согласно лучшим мировым практикам, появились новые жильцы - хрюшки датской генетики.

Село Старореченское Октябрьского района о чем-нибудь говорит? Клубничная столица региона, на минуточку. В селе Алексей-Никольском действует настоящая сыроварня. А еще мы узнаем, как производят квасы, лимонад и другие напитки на заводе «ПартизанскПиво» в Партизанске.

Поедем мы и по предприятиям, известным даже за пределами Приморья. Нас ждут экскурсии по полям Русарго, птицефабрике Уссурийская, попадем мы и на новый завод «Доброфлота» по переработке филе минтая с безотходным производством в Большом Камне и даже заедем на главный курорт Приморского края – Шмаковка, в гости к компании «Славда», где разливается знаменитая вода «Монастырская» и напитки на ее основе.

По дорогам на внедорожнике

Главное в автопробеге – надежный автомобиль. Официальный партнер проекта «Чем гордится Приморье» дилерский центр «Авторитет-Авто+» предоставил один из лучших и самых популярных кроссоверов в Приморье – Nissan X-Trail в комплектации LE TOP, бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, полный привод, просторный салон, вместительный багажник, отличные внедорожные качества. Все, за что так любят X-Trail. Не случайно этот кроссовер постоянно входит в топы самых покупаемых автомобилей и в России, и в мире.

Официальный автомобиль автопробега - Nissan X-Trail

Японская компания, мировой производитель шин TOYO TIRES, генеральный партнер автопробега, предоставляет нам первоклассные шины с высокими эксплуатационными характеристиками, которые мы сможем по достоинству оценить в нашем путешествии.

Моторное масло MOLYGREEN с нами уже не первый автопробег в статусе генерального партнера. Мы разыграем среди наших читателей 20 литров японского синтетического моторного масла с новейшей формулой присадок для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Конкурс пройдет в Инстаграме «Комсомольской правды Владивосток», так что подпишитесь прямо сейчас @dvkp.ru.

Ну и подписывайтесь на нас – участников автопробега. В путь отправляется Сергей Ланин @laninsergej, редактор «КП-Владивосток», и Юлиана Виноградова @yullwin, наш PR-директор и просто красавица. Снами едут гении репортажной фотографии Александр Хитров @alexander_khitrov и Вадим Попов @vadim_popov.ru, а также талантливейший видеооператор Юрий Омелянский, компания Vladzvuk @vladzvuk.

Встречаемся каждый будний день с понедельника по пятницу в 9:00 на радио «Комсомольская правда» в шоу «Что приморцу хороШОУ», где мы в прямом эфире и прямо с колес рассказываем о своих приключениях, делимся впечатлениями и планами, проводим интервью и разыгрываем подарки. А также следите за ежедневными отчетами на сайте Kp.ru.