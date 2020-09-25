Куда сходить на выходных во Владивостоке 26 и 27 сентября: фестиваль тайги, День тигра и лекция Сергея Лукьяненко

В эти выходные жители и гости Владивостока могут погулять во время празднования Дня тигра, а также посетить различные городские фестивали. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В эти выходные Владивосток станет местом проведения сразу нескольких фестивалей и ярмарок, не обойдется и без праздников - жители и гости края отметят День Тигра. Рассказываем о самых интересных мероприятиях этого уикенда.

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России 2020» (6+) и лекция Сергея Лукьяненко

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России". Фото: ИА PrimaMedia

26 сентября, в заключительный день фестиваля «ЛиТР-2020» гостей фестиваля ждут в Адмиральском сквере. Там с 12.00 до 16.00 будет организован "Книжный пикник". В его рамках пройдут театрализованные представления и творческие семинары, презентации книг, мастер-классы и диспуты. А в 13:00 в Театральном сквере на лекцию писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Завершится фестиваль поэтическим часом «Послушайте!», который начнется в 17:15.

Фестиваль здоровья Green Market Place (0+)

26 сентября в сквере Суханова развернется эко-ярмарка. Здесь можно будет посетить мастер-классы по здоровому питанию и пользе натуральных продуктов. Узнать все о переходе на здоровый образ жизни, о сохранении экологии. Здесь также будет работать эко-ярмарка, на которой можно будет купить чаи, травяные сборы, косметику, текстильные товары, украшения, аксессуары, товары для дома.

Фестиваль «Краски осени» (0+)

В 10:00 в Жариковском сквере стартует фестиваль «Краски осени». Здесь откроется площадка «Город мастеров», на которой будут представлена выставка изделий декоративно-прикладного творчества и мастер-классы от команды «Живи ярче». Перед гостями мероприятия выступят творческие коллективы и исполнители Владивостока. С 11:00 начнет работать игротека «Достопримечательности Владивостока», а всех желающих научат наносить аквагрим. В 13:00 состоится торжественное вручение знаков «Золотая лира». По традиции ими будут отмечены выпускники-отличники детских музыкальных и художественных школ, а также школ искусств Владивостока. В 14:30 начнется поэтически-танцевальный концерт «Всемирный день моря» от творческого объединения «Литератор». Дополнит праздничную атмосферу выставка работ художников творческого проекта «Порт-Арт».

Фестиваль «Меридиан дружбы» (0+)

Фестиваль «Меридиан дружбы»

Русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, армяне, немцы, узбеки, таджики, корейцы, индийцы и другие национальные общественные объединения примут участие в юбилейном фестивале. На одной площадке в 12:00 соберутся представители 20 проживающих в Приморском крае национальностей. В амфитеатре планируется большая концертно-развлекательная программа с участием творческих вокальных и хореографических коллективов и исполнителей.

На верхней площадке набережной разместятся палатки национальных общественных объединений. Здесь можно будет попробовать разнообразные блюда кухонь народов мира, увидеть поделки мастеров – изделия из бисера и дерева, вышитые картины, гончарные изделия и многое другое.

Фестиваль TaigaFest 2020 (0+)

Сделано в Приморье: фестиваль тайги во Владивостоке

Дикоросы с морепродуктами в одной тарелке, томленая дичь и нетипичные десерты - все это можно попробовать в ресторанах-участниках Taigafest 2020 во Владивостоке. Гастрономический фестиваль продлится до 27 сентября. Основой гастрономического фестиваля по сложившейся традиции стали таежные сеты. В этом году шефы удивляют гостей сочетанием даров уссурийской тайги и морепродуктов. К примеру, гости смогут попробовать устрицу, запеченную с папоротником и оленину, которая подается с корнеплодами и морскими моллюсками. Цена сета фиксированная — 888 рублей. За эту сумму вы получаете тщательно подобранное сочетание блюд от шефа (от трех до пяти позиций).

В фестивале принимают участие около 20 ресторанов Приморского и Хабаровского края: паназиатский ресторан Zuma, фермерский ресторан Ogonёk, ресторан Syndicate-Port Cafe, ресторан Svoy, ресторан “Охотный двор”, рестораны Tokyo (Tokyo More, Tokyo ост. Дальзавод, г. Владивосток, рестораны в г. Артем и г. Уссурийск), ресторан Gastroli Grill,ресторан “Миллионка”, паб Brugge Pub, итальянский ресторан PastaMORE, гастробар Gusto, сеть кафе Dumpling Republic, ресторан “Цех”, ресторан “Амур” (г. Хабаровск), ресторан “Эхо” (г. Хабаровск).

Таежная ярмарка (0+)

Сделано в Приморье: фестиваль тайги во Владивостоке

В этом году гости Taigafest 2020 могут не только попробовать тайгу на вкус в исполнении шеф-поваров, но и приобрести таежные продукты на фестивале «Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020». Фестиваль развернется на площадке между Семеновской и Адмирала Фокина. Жители и гости Владивостока смогут приобрести чаи, дикоросы, мед и продукты пчеловодства от лучших производителей края. Специальной зоной ярмарки станет медовое пространство, где пройдут научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы. Посетители узнают, как отличить качественный мед от подделки, зачем красят ульи, почему пчела не запоминает кто ее пчеловод и как приготовить самый вкусный медовый десерт. Начало в 10:00.

День тигра во Владивостоке

День тигра (0+)

В Адмиральском сквере начнется фестиваль «Амба». В 10:00 развернётся улица мастеров с выставкой изделий ручной работы, а в 13:00 начнется праздничная программа.

В 11:00 начнётся квест от Центра «Амурский тигр». Организаторы спрятали 13 плюшевых тигрят по всему Владивостоку. Точное их месторасположение зашифровали в загадках (их можно получить по почте, для этого нужно перейти на сайт и оставить адрес электронной почты, или найти в сториз в аккаунте Центра «Амурский тигр»). Суперприз – путешествие в Сихотэ-Алинский заповедник.

В 12:00 на Спортивной набережной откроется выставка фотографий, посвящённая Дню тигра, а также все желающие смогут принять участие в раскрашивании большого картонного хищника.

В 13:00 запланировано награждение победителей конкурсов чтецов «Береги природу», рисунков «Хозяин Уссурийской тайги», «Экомода», а также фотоконкурса «Покажи тигра».

Для гостей праздника подготовили мастер-класс по росписи холщовых сумок акриловыми красками, тематические фотозоны. На площадке будет работать «Тигриная почта», откуда можно будет отправить открытку.

В 14:00 на Спортивной набережной начнется интеллектуальная игра «Квиз, плиз!» Запланированы четыре игры по три раунда каждая.

В 17:00 в амфитеатре набережной состоится кубок приморского КВН среди студенческих команд Владивостока.