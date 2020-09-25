Карантин в школе Приморья - из-за зараженного коронавирусом учителя на самоизоляцию ушли двести учеников

Вирус нашли в организме учителя совершенно случайно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП случилось в школе № 5 в селе Суражевка. 24 числа у педагога русского языка и литературы врачи обнаружили коронавирус. Результаты анализов подтвердили наличие инфекции в организме учителя. Как оказалось, о диагнозе узнали совершенно случайно. Женщина является аллергиком. После того, как ситуация со здоровьем в связи со сменой климата усугубилась, учитель обратилась в больницу. И вот неожиданность – коронавирус.

Разумеется, первоочередно было необходимо выявить контактный круг зараженной женщины. В итоге были изолированы ученики трех классов: 5 «А», 5 «В» и 6. Продолжить работу в стенах учреждения не могли и все остальные учителя, так как входят в число максимально близких к заболевшей людей.

- Всего у нас на изоляции находятся 202 ученика и 13 педагогов, включая меня самого-, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Олег Трегубов. Директор школы №5 в селе Суражевка. – У нашей коллеги не было никаких симптомов. Сейчас нам известно о том, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому совсем скоро она вылечится и вернется в строй. А пока все мы вынуждены не видеться с коллегами и детьми. Вчера мы получили от Роспотребнадзора предписание и приняли решение закрыться на карантин. Выхода другого нет, все учителя на изоляции и вести уроки для тех детей, которые не контактировали с зараженным педагогом, они не могут. Но, чтобы эта ситуация не отразилась на зимних каникулах, сейчас мы продумываем другой вариант. Чтобы снова вернуться к онлайн-формату ведения занятий. Уже умеем, набрались опыта в начале года. Думаем с этим проблем не возникнет.

Вместе с тем в краевом Роспотребнадзоре отмечают, что школа закрылась на карантин не по их предписанию, а по решению администрации учреждения. Как сообщили «Комсомолке» в региональном минздраве, всего в Приморье Роспотребнадзор закрыл на карантин 37 классов в 29 школах.

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