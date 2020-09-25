Дружба народов подтверждается делами

Поддержка соседей по АТР поможет в борьбе с коронавирусом. Фото: primorsky.ru

В начале эпидемии коронавируса на территории Приморского края самая тревожная ситуация сложилась в Находке. Город практически пришлось закрыть на карантин. И именно этому населенному пункту решили помочь соседи по Азиатско-тихоокеанскому региону. Недавно состоялась церемония передачи гуманитарной помощи от жителей южнокорейской провинции Чолла врачам Находкинской городской больницы.

- Наша больница по-прежнему находится на передовой борьбы с заболеванием. Защитные костюмы и маски помогут медикам сберечь здоровье и продолжать спасать жизни людей,- поблагодарила соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону главный врач Находкинской городской больницы Альфия Семенюк.

Альфия Семенюк. Фото: primorsky.ru

Пандемия отсрочила большие планы в развитии экономического и культурного сотрудничества дальневосточного региона с соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Но как только удастся победить общую проблему, Приморье и Республика Корея вернутся к намеченным проектам. И международное сотрудничество, несомненно, приближает время победы над опасной инфекцией.

- Мы выражаем солидарность жителям Приморского края в борьбе с общей проблемой. И эту партию гуманитарной помощи считаем возможностью еще раз напомнить о хороших отношениях, дружбе между народами России и Республики Корея,- сказал Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хван.

О Сунг Хван. Фото: primorsky.ru

-Так случилось, что коронавирус пришел в Республику Корея чуть раньше, чем в нашу страну, поэтому мы с большим вниманием и интересом изучаем и используем ваш опыт в этом вопросе. Я еще раз хочу выразить благодарность за ту помощь, которую оказывает нам провинция Северная Чолла Республики Корея в борьбе с эпидемией, - сказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Напомним, что на всей территории Приморья действует режим повышенной готовности, требующий выполнения мер безопасности: обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.