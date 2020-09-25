В Приморье нашли «русского Хатико», который две недели ждет хозяина, бросившего его на перроне

Собака ждет хозяина уже несколько недель. Фото: Елена Никитина на Facebook.

«Доел свой завтрак… а может и обед, и ужин. Все ждет и ждет, когда хозяин вернется. Все ждет и ждет…»

Все началось с поста. С обычной публикации, сделанной на личной странице в сети. Жительница Владивостока Елена Никитина разместила просто крик о помощи. А в помощи нуждается белая собака, которая не понаслышке узнала, что такое предательство. Оказывается симпатичного пса 11 сентября на железнодорожной платформе в селе Тигровое оставил хозяин. Обрек верного друга на голодную смерть.

А товарищ с грустными глазами, полными надежды на светлое будущее и на то, что за ним обязательно вернутся, так и остался на месте, в котором с ним попрощался человек. Человек, который когда-то его приручил. Умная собака сразу стала привлекать внимание местных жителей, которые не смогли отнестись к истории русского Хатико равнодушно.

- С тех пор собака живет на остановке и ждет хозяина. Жители села его подкармливают, но он ни с кем не уходит. Еще верит в то, что хозяин вернется. А мы надеемся, что к нему вернется совесть... Пожалуйста, поделитесь этим постом, может быть хозяин найдется. А может быть кто-нибудь захочет стать его новым хозяином, - написала Елена Никитина на своей станице в сети.

Вместе с тем, верного пса уже прозвали русским Хатико, а некоторые намерены поехать в село, чтобы забрать его к себе.

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