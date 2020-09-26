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«Просто фантастика!»: губернатор Приморья побывал на Минском тракторном заводе

Олег Кожемяко предложил руководству МТЗ создать на приморской земле представительство предприятия
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко на Минском тракторном заводе. Фото: пресс-служба МТЗ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на Минском тракторном заводе. Фото: пресс-служба МТЗ

Губернатор Приморья Кожемяко посетил Минский тракторный завод и осмотрел новинки производимой на нем техники на выставочной площадке предприятия. Экскурсия прошла в рамках официального визита главы края в Беларусь.

Первое, что продемонстрировали российскому гостю — новейшую технику под брендом BELARUS. Как сообщает пресс-служба ОАО «МТЗ», особое впечатление на Кожемяко произвели снегоуплотнительные и льдозаливочные машины. Это новая продукция завода, которую ранее он не производил. С помощью такой техники можно подготавливать лыжные трассы (как беговые, так и для горнолыжных склонов) самого высокого качества.

Российским гостям показали снегоуплотнительные и льдозаливочные машины. Фото: пресс-служба МТЗ

Российским гостям показали снегоуплотнительные и льдозаливочные машины. Фото: пресс-служба МТЗ

Губернатор Приморья поручил закупить несколько единиц снегоуплотнительной и льдозаливочной техники МТЗ, чтобы проверить ее в деле.

Новый трактор BELARUS-742.7 Кожемяко опробовал лично — проехал на нем по территории завода. «Отличная техника», — подвел итог теста-драйва губернатор.

Посидел Кожемяко и в кабине 450-сильного BELARUS-4522 — самого мощного трактора в линейке МТЗ.

Олег Кожемяко опробовал новый трактор BELARUS-742.7. Фото: пресс-служба МТЗ

Олег Кожемяко опробовал новый трактор BELARUS-742.7. Фото: пресс-служба МТЗ

— Просто фантастика! — цитирует слова руководителя Приморья сайт «Беларус-МТЗ обозрение».

В переговорах с руководством Минского тракторного завода принял участие и министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик. Стороны обсудили вопросы поставок белорусской техники в Приморский край и возможности ее сервисного обслуживания.

— Давайте у нас небольшую площадку сделаем, чтобы там были представлены самые популярные модели, чтобы они были на складе. Мы предоставим комфортные условия. Дальневосточный регион динамично развивается, в том числе в области сельского хозяйства. У нас много земель, для их обработки может пригодиться ваша техника, — отметил Кожемяко.

Олег Кожемяко предложил руководству завода организовать в Приморье представительство МТЗ, которое также смогло бы работать на Камчатку и Сахалин. А также пообещал предоставить белорусам комфортные условия для бизнеса и продвижения их техники.

Олег Кожемяко предложил руководству завода организовать в Приморье представительство завода. Фото: пресс-служба МТЗ

Олег Кожемяко предложил руководству завода организовать в Приморье представительство завода. Фото: пресс-служба МТЗ

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