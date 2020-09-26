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Общество

В удэгейском селе Красный Яр появились детсад и жилой дом для сотрудников нацпарка «Бикин»

Поддержку коренным малочисленным народам Приморья оказывает АНО «Центр «Амурский тигр»
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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Юная жительница удэгейского села "Красный Яр" открывает двери нового детского сада. Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

Юная жительница удэгейского села "Красный Яр" открывает двери нового детского сада. Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

Новое здание детского сада на 45 мест и 6-квартирный дом для сотрудников национального парка «Бикин» торжественно открыли 25 сентября в удэгейском селе Красный Яр в Приморском крае.

Новые социальные объекты созданы Центром «Амурский тигр» в рамках поддержки одной из ключевых «тигриных» особо охраняемых природных территорий и коренных малочисленных народов, проживающих в ареале обитания тигра, сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».

До этого момента в селе не было дошкольного учреждения, лишь группа дневного пребывания малышей при средней школе. Теперь в новом детсаду разместятся три разновозрастные группы. У них будут свои спальни, игровые комнаты и площадки для прогулок на улице. Детсад получил название «Тигренок».

Новый детский сад села Красный Яр рассчитан на 45 мест. Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

Новый детский сад села Красный Яр рассчитан на 45 мест. Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

В 6 квартирах только что сданного здания будут жить сотрудники нацпарка. Площадь каждой квартиры около 50 квадратных метров. Дом сделан из клееного бруса. Все квартиры уже обставлены необходимой мебелью.

В доме будут жить сотрудники национального парка "Бикин". Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

В доме будут жить сотрудники национального парка "Бикин". Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

На торжество прибыл Министр юстиции РФ, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

— Для того, чтобы охранять природу, привлекать специалистов на работу в нацпарк и поддерживать коренное население, необходимо улучшать социально-экономические условия, создавать для людей все необходимое, чтобы было комфортно жить и трудиться, — отметил министр.

Он подчеркнул, что в проектах, которые осуществляются в селе, нет ни одного бюджетного рубля. Все деньги негосударственные и предоставлены спонсорами.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поздравил людей с новосельем. Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поздравил людей с новосельем. Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

Директор нацпарка «Бикин» Алексей Кудрявцев уверен, что именно социальное развитие села поможет Красному Яру не чувствовать свою оторванность от большой земли и позволит возрождать традиции, благодаря преемственности поколений.

До этого дня в Красном Яре не было детского сада. Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

До этого дня в Красном Яре не было детского сада. Фото: АНО "Центр "Амурский тигр"

За последние три года АНО «Центр «Амурский тигр» при поддержке организаций-спонсоров помог создать в селе Красный Яр новые здания администрации поселка и опорного пункта полиции, здание медицинской амбулатории, почты, пекарню и дом быта. В село провели сетевое электричество и широкополосный интернет. А в этом году обновили передающие станции РТРС, которые обеспечат сельчанам стабильную трансляцию 20 цифровых телеканалов.

СПРАВКА:

Национальный парк «Бикин» образован в 2015 году. Одна из задач нацпарка — защита среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Село Красный Яр — основное место проживания народа удэге. Там же расположен визит-центр нацпарка. В селе проживает около 600 человек, из них более 70 — сотрудники национального парка «Бикин».

Территория нацпарка является местообитанием амурского тигра. По оценкам экспертов в «Бикине» сосредоточены до 8% мировой популяции этого хищника.

В 2018 межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия официально объявил о включении долины реки Бикин, которая проходит по территории парка, в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Центральный Сихотэ-Алинь".

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