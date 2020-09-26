Страшная трагедия: в Приморье самосвал влетел в толпу детей

Кадр видеорегистратора, момент трагедии

Страшная трагедия произошла 26 сентября в Приморье на трассе Владивосток - Находка. Грузовик потерял управление и наехал на толпу детей, переходивших дорогу. Одна девочка погибла, две в тяжелом состоянии. В распоряжении "КП-Владивосток" оказалась запись с видеорегистратора виновника трагедии.

Все произошло в районе 15:00 в районе пляжа "Песочница", недалеко от города Фокино. Груженая фура ехала в сторону Находки, перед ним ехала Honda CR-V. В какой-то момент внедорожник стал притормаживать, чтобы пропустить людей. Водитель грузовика, видимо, поздно сообразил, и груженый уже не успел тормозить. Уходил от столкновения на встречную полосу и, похоже, это было худшее решение. Пешеходы, среди которых было несколько детей, к тому времени уже почти перешли дорогу и попали как раз под колеса.

Как сообщают очевидцы, водитель Honda CR-V сразу уехал с места ДТП. Никто даже не вышел помочь.

Последствия страшные. Девочка Настя погибла на месте. Еще две в больнице в Находке, по предварительным данным, в тяжелом состоянии.

Как сообщили в краевом УМВД, у 48 летнего водителя самосвала вся путевая документация в наличии, есть отметки медика, механика, диспетчера. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних проводится проверка.