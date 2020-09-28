Разврат или техника безопасности. За растление пяти девочек–первоклашек осудили физрука с 20-летним стажем в Магадане

Суд Магадана приговорил физрука к 13 годам лишения свободы за растление пяти девочек. Фото: ВестиМагадан Фото: принтскрин видео.

«Он лез девочкам в трусы. На уроках говорил одной их них подойти к нему, а остальным отвернуться. Делал это для того, чтобы никто из учениц не видел, как он трогает одноклассниц. Им на тот момент было 7-8 лет. В итоге заявления на растление написали родители пяти девочек».

РОКОВЫЕ УРОКИ ФИЗРУКА

Непростая история прямиком из Магадана. Там скандал разразился в одной из местных общеобразовательных школ. А причина крайне серьезная – 56-летнего Андрея Иванова (фамилия изменена - прим. ред.), учителя физкультуры, в прошлом году обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Безупречная репутация человека, который отдал работе с детьми в этом учреждении больше 20 лет, треснула по швам. Против него были показания пяти девочек – на тот момент учениц 1-2 классов. Они заявили, что учитель лез им в трусы и трогал за разные части тела.

- На уроках он просил подойти к нему одной из учениц, а остальным говорил отвернуться. Это, чтобы никто не видел, что он там с ней делал. Девочкам на тот момент было 7-8 лет. Когда они рассказали обо всем родителям, те написали заявления в полицию, - рассказывает источник «КП».

Настало время следствия. Оперативникам удалось выяснить, что началось все еще в сентябре 2017 года и продолжалось вплоть до апреля 2019. На протяжении этого времени Андрей Иванов занимался растлением девочек. В итоге в отношении педагога было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Совершение действий сексуального характера» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними».

Работа усложнялась тем, что речь шла о малолетних, даже свидетелями были ученики младших классов. Важно было не только выяснить все обстоятельства произошедшего, но и не усугубить и без того затронутую детскую психику. Именно поэтому вместе со следователем с ученицами работали психологи.

Стоит отметить, что сам Иванов все отрицал, своей вины не признавал и не признает до сих пор. Позиция защиты гласила – что уголовное дело против учителя ничто иное, как оговор и клевета со стороны родителей, потому что он был строг к одной из девочек. Ссылался обвиняемый на технику безопасности, которую никак нельзя приписывать к статье УК. Однако доказательств этому не нашлось.

- Приговором Магаданского городского суда бывший педагог признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, с лишением права занимать должности в образовательных и дошкольных учреждениях сроком на 10 лет, - отмечает Андрей Макаров, руководитель пресс-службы СУ СК России по Магаданской области.

Стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу. Решение суда, разумеется, будет обжаловано. Но что движет коллегами, старшеклассниками и некоторыми родителями, которые встали на защиту физрука и даже собирали подписи, чтобы поддержать педагога? Давайте выясним от первых лиц.

СЛОВА ДЕТЕЙ ПРОТИВ МНЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

«Его погубила любовь к детям. Уж очень он хорошо к ним относился. Со всей душой. Он всегда сопереживал им и поддерживал, когда это требовалось. Ученики просто бежали к нему на занятия, поэтому этот приговор для нас просто шок. Иначе и не скажешь..»

Педагогический стаж у обвиняемого по тяжкой статье довольно таки внушительный – порядка 20 лет преподавания в школе. В этом же учреждении работает мама Андрея Иванова. Заслуженный педагог когда-то даже была директором школы, а теперь преподает географию у детей. О приговоре она узнала во время урока и обомлела. Теперь коллектив направил все силы на то, чтобы поддержать коллегу, потому что после всего случившегося она намерена уволиться. Но откуда появилась версия о клевете и почему учителя полагают, что ни о каком растлении здесь не может быть и речи.

Сперва удалось связать с нынешним физруком, который устроился на работу после того, как Андрея посадили в сизо.

- Общаясь с коллегами и детьми 11 класса, которых он учил и которые позже пришли ко мне, он не мог и не стал бы такого совершать, - рассказывает «Комсомолке» Александр Задорожный, нынешний учитель физкультуры. - Слишком запутанно все, изначально было одно заявление, позже стали появляться другие. Если верить слухам, то даже были люди, которые пытались забрать свои заявления, утверждая, что они их написали ошибочно, но им уже их не вернули. Говорят разное – что это было при остальных детях, и что во время упражнения, и что как игра. Много воды, а сути нет, поэтому никто и не верит.

До приговора в сети даже гуляла петиция в поддержку Андрея Иванова. Ее организовали родители учеников и педагогический коллектив. Никто не верил в то, что человек, которого многие здесь знали десятки лет, способен совершить такое.

У Андрея двое взрослых детей, с супругой уже давно развелся, но у него была в последнее время возлюбленная. Сын бывшего физрука – инвалид. Он, кстати, помогал и другим детям с ограниченными возможностями заниматься спортом. Безукоризненный имидж портили только пять заявлений. Заявления девочек о растлении. Однако, по словам защитников, за решетку посадили совершенно невиновного человека.

- Я могу охарактеризовать его только с положительной стороны. Никто никогда не сомневался ни в его профессиональных, ни в его человеческих качествах. Его погубила его любовь к детям и то, что он к ним очень хорошо относился. Мог и пожалеть, и похвалить. Началось все с одного заявления от ученицы. Как сообщала сторона защиты, что он был строг к этому ребенку, речь шла о форме, и вот она, вероятно, решила так поступить, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ирина Драпалюк, директор школы. – Тут, знаете, дело не в ребенке, а в маме, которая видит все в черных тонах и учит этому ребенка. Насколько мне известно, одноклассники отреагировали на ее поступок крайне агрессивно, как и соседская ребятня. Все девочки до сих пор учатся в нашей школе, и, конечно, мы делаем все, чтобы их обучению ничего не мешало. Мы вообще не ожидали, что приговор будет таким, были, мягко говоря, в шоке, и до сих пор пребываем там. Даже за убийство у нас столько не дают, а тут.

Теперь вся надежда у педагогов на апелляцию. А пока Андрей Иванов сидит сизо. Все положительные характеристики не повлияли на решение суда. Пока вердикт представителя Фемиды – 13 лет строго режима.

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