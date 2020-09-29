Найдена прощальная записка. Пациентка ковидного госпиталя насмерть разбилась, упав из окна третьего этажа во Владивостоке

Следователи проводят проверку, чтобы установить все детали произошедшего. Фото: Кристина ГРИН

Трагедия случилась в понедельник, 28 сентября, во Владивостоке. Из окна третьего этажа клинической больницы №4, на базе которого развернут самый большой на Дальнем Востоке ковидный госпиталь, выпала пациентка. Она упала с третьего этажа и разбилась от удара об землю. Врачам оставалось лишь констатировать смерть. По информации источника «КП», в вещах погибшей была найдена прощальная записка.

- Внутренняя проверка не проводится. О деталях сообщить не могу, так как работу проводят оперативники, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Наталья Дицель, заместитель главного врача Владивостокской клинической больницы №4.

О том, что именно случилось с женщиной, неизвестно. Как и на протяжении какого времени она находилась в госпитале. Сейчас в обстоятельствах гибели пациентки занимаются следователи.

- По факту случившегося проводится проверка. По ее окончанию будет принято процессуальное решение, - отметила в разговоре с «Комсомолкой» Аврора Римская, официальный представитель СУ СК России по Приморскому краю.

По состоянию на 29 сентября, в Приморье зарегистрировано 11 609 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии от болезни умерли 118 человек.

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