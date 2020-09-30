«Чрево холодное, личного счастья нет»: шаман из Владивостока раскрыл детали любовной трагедии Ольги Бузовой

«Мистером Х» в новом сезоне битвы стала Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ

Максим Федоров — шаман из приморской столицы — стал участником одного из самых известных телешоу на ТНТ «Битва Экстрасенсов». Стартовал 21 сезон с традиционного поиска человека в багажника, только на этот раз в автомобилях спрятались сразу 4 гостя. Вторым заданием для участников был «Мистер Х». Экстрасенсам нужно было рассказать все о приглашенной звезде только с закрытыми глазами. То есть никто из участников не мог увидеть сидящего напротив.

На этот раз звездой стала Ольга Бузова, певица, актриса и телеведущая, известная на всю страну. Именно к ней в душу пытались заглянуть экстрасенсы, одним из которых и был Максим Федоров из Владивостока. Не видя теледиву, он начал рассказывать то, что ей явно не понравилось.

- Ты - женщина. Несмотря на то, что передо мной сидит женщина, это маленькая девочка по состоянию, требующая внимания. Много истерики, нервная. Ребенок, которому очень хочется, чтобы было «по его». Такое тщеславие что ли. За 30 уже. Детей не вижу. Чрево холодное, через тебя детей хотят, но у тебя душа не лежит. Личного счастья нет. Есть наметки отношений, но невозможность близость души. Ты либо не доверяешь, либо боишься, что тебя снова выбросят. Очень сильный голос. Снаружи поешь, а вот внутри прям нет вот этого. Пустота, которую приходится заливать чем попало: слезами, алкоголем или еще чем-то. Чтобы хотя бы на какой-то момент отключиться и забыться, - сказал Михаил Федоров в эфире телешоу «Битва Экстрасенсов».

Теледиве явно не нравилось то, что говорил шаман из Владивостока.

- Я из уважения продолжала слушать, но сразу хотела прекратить. Я самая популярная девушка в стране. Я люблю вино с любимым под устрицы,- заявила Ольга Бузова.

В ответ на недовольство звезды приморец отметил: «пусть останется так, как вы сказали».

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