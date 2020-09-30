Трудовые будни приморских медиков, сражающихся с COVID, скрасили угощениями

Во Владивостоке поблагодарили врачей за труд Фото: Милана СОКОЛ

В условиях пандемии, когда труд медиков особенно ценен, поблагодарить их за самоотверженность решили представители Генконсульства Республики Корея во Владивостоке. Для тех, кто на передовой линии в борьбе с COVID-19, приготовили вкусные обеды. Угощения передали персоналу ГАУЗ ККЦ СВМП. Корреспондент «Комсомолки» побывал в инфекционном госпитале и посмотрел в каких условиях трудятся врачи.

Инфекционный госпиталь развернулся на базе ГАУЗ ККЦ СВМП Фото: Милана СОКОЛ

– На сегодняшний день наш госпиталь рассчитан на 185 коек, он работает в полном объеме. Нет простоев коек, поэтому хочу призвать всех жителей Приморского края беречь себя, пользоваться средствами индивидуальной защиты, потому что ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается серьезной, – отметила главный врач медучреждения Надежда Горелик.

Надежда Горелик рассказала о работе медучреждения Фото: Милана СОКОЛ

Бахилы, медицинская маска, халат, дезинфекция рук и обязательное измерение температуры –неизменное условие для всех работников и посетителей. Время прихода и начала смены тщательно фиксируются в журнал. К слову, мы побывали в так называемой «зеленой зоне», она считается безопасной. И, честно говоря, даже легкое «обмундирование» доставило дискомфорт. Что уж говорить о медиках, работающих в полной экипировке в отделении для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Им часами приходится находиться в спецкостюмах, порой работы настолько много, что элементарно не хватает времени на обед. Поэтому поддержка и внимание со стороны правительства Приморья или партнеров, всегда находит отклик в сердцах персонала.

Работа в «красной зоне» требует тщательного соблюдения мер предосторожности Фото: Милана СОКОЛ

30 сентября исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений России и Южной Кореи. Именно в этот день представители Генконсульства Республики Корея решили провести акцию «Сто обедов для врачей».

– В день юбилея, к сожалению, из-за коронавируса отменилось очень много праздничных мероприятий. Мы долго думали, какие мероприятия мы можем провести в нынешнее время. И решили поблагодарить врачей за их самоотверженный труд, подготовив вкусные обеды. Все блюда приготовлены из корейских продуктов, но с адаптацией для россиян. Мы надеемся, что еда понравится медикам и они полюбят корейскую кухню, – поделилась представительница Генконсульства Республики Корея во Владивостоке.

Консул Генконсульства Республики Корея во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что помимо угощения врачи получили и персональное обращение в электронном виде от Генерального консула господина О Сунг Хвана. Так что обед получился не только вкусным, но и с творческим подходом.

Медики получили вкусную благодарность Фото: Милана СОКОЛ

Добрые пожелания от Генерального консула Республики Корея во Владивостоке Фото: Милана СОКОЛ

Главврач инфекционного госпиталя в свою очередь поблагодарила друзей из Республики Корея за то, что не оставили без внимания персонал, пожелав им крепкого здоровья.

Медики получили вкусную благодарность Фото: Милана СОКОЛ

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