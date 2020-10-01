Встали грудью: портовики вышли на защиту Юсупова

Работа порта сегодня, 1 октября, остановлена. Фото: ВМТП

Работа крупнейшего предприятия Приморского края – ВМТП – парализована с утра четверга, 1 октября. Докеры вышли на собрание в поддержку генерального директора Заирбека Юсупова. По мнению работников предприятия, именно под его руководством порт стал одним из богатейших предприятий края.

Более полутора тысяч портовиков вышли утром, 1 октября, на собрание. Сегодня, по решению сотрудников, работа ВМТП остановлена.

«Оставляем только двух человек дежурных на противопожарный случай. Все остальные по робе в 8.00 должны быть у управления порта (там где стоянка машин во дворике) для проведения протестной акции», - рассказывают докеры.

Причина таких действий: решение совета директоров FESCO и наблюдательного совета ВМТП о смене генерального директора. Уже завтра, 2 октября, пост должен занять Роман Кухарчук. Однако, по мнению всех знакомых с ситуацией, данное решение – не что иное, как рейдерский захват предприятия, которое именно под руководством Заирбека Юсупова стало крупнейшим предприятием Дальнего Востока.

Кроме того, обращает на себе внимание тот факт, что сейчас именно ВМТП является крупнейшим активом FESCO, которое должно «портовикам» порядка 19 млрд рублей. И недавно Заирбек Юсупов потребовал эти деньги от FESCO, чтобы направить их на развитие предприятия.