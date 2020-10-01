Министерство счастья появится на Камчатке

Владимир Солодов заявил о создании на Камчатке министерства счастья Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

На Камчатке создадут министерство счастья. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, официальное название будет звучать несколько иначе, но министерство будет заниматься именно счастьем жителей региона.

- Мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название - министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных", - заявил Солодов, выступая на первой очной сессии «Медиашколы: Дальневосточный репортер» в Петропавловске-Камчатском.

Новое министерство появится на Камчатке в ходе реформы структуры правительства региона. Предполагается сократить число органов власти с 37 до 31 и оптимизировать работу оставшихся. Кстати, в компетенцию чиновников нового министерства будет входить не только решение проблем людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

- Нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными. Может это из наших уст звучит немного пафосно и декларационно, но на самом деле другой мотивации у руководителя региона, я считаю, быть не может, - обозначил задачи глава Камчатского края.