«Не молодой технократ, а публичный политик»: эксперты дали оценку двухлетнему правлению Олега Кожемяко и его команды в Приморье

Политологи о двухлетнем правлении Олега Кожемяко в Приморье. Фото: Евгения ГУСЕВА

26 сентября 2018 года Олег Кожемяко указом президента был назначен на должность врио губернатора Приморского края. Тогда он являлся главой Сахалинской области, поэтому ему пришлось оперативно снять с себя полномочия. Несколько дней назад губернаторству Олега Кожемяко в Приморье стукнуло два года. Пора подводить промежуточные итоги правления, поэтому «Комсомолка» обратилась за помощью к политологам, которые оценили вклад самого Олега Кожемяко и его команды в развитие региона.

- В крае появился сильный эффективный губернатор, который в отличие от модных нынче «молодых технократов» является публичным политиком. И он не дает поводов усомниться в своем праве на управление краем. Олег Кожемяко всегда находится «в полях», напрямую общается с приморцами, такого же подхода требует и от муниципальных руководителей, оперативно реагирует на общественные настроения. Это повышает уровень доверия лично к губернатору, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга Кишаковская, политический обозреватель. - Оппоненты припоминают губернатору, что он не вернул прямые выборы глав муниципалитетов. Но с другой стороны так совпало, что сейчас и невозможно было бы провести полноценные кампании ввиду пандемии. Но жители края сейчас не особо обеспокоены наличием выборов глав. Их больше волнуют вопросы соцзащиты, трудоустройства, хороших зарплат.

Тот факт, что уровень доверия к власти увеличился, отметил и другой политолог. Он заострил внимание на том, в какой регион пришел Олег Кожемяко и в какое непростое время ему пришлось начинать губернаторство в Приморье. Вместе с тем, не остались без оценки его муниципальная реформа, замена на ключевых должностях в правительстве и внедрение системы SMART-KPI.

- В регионе разрывались внутриполитические конфликты. Был высокий антирейтиг власти разных уровней. Конечно, здесь пришлось формировать реальную повестку дел еще до выборов в декабре 2019 года. Все мы помним тот перечень решений связанных с поддержкой многодетных семей, изменения в структуре экономики, с выделением средств на ремонты дорог. По итогам двух лет можно сказать, что курс Кожемяко не поменял, - отмечает в разговоре с «КП-Владивосток» политолог Павел Наливайко. - После выборов он как продолжил придерживаться направления по возвращению доверия населения к власти, так и продолжает. Это видно, в том числе, и по снижению уровня протестов в регионе. Сформировалась региональная команда, пул глав муниципальных образований, была запущена муниципальная реформа по объединению в округа. Но нужно отметить, что эти два года были периодом подготовки перед более серьезной работой.

По словам Павла, Кожемяко сейчас делает акцент на помощь из федерального центра, у него там достаточно неплохие сложились взаимоотношения. В регионе, по его наблюдению, видны изменения, и команда губернатора действительно работает. Доказательства тому - реальные достижения. Политолог также отметил и Антона Волошко, вице-губернатора. Он возглавляет внутриполитический блок, поэтому большая часть сложной работы досталась именно ему. К его работе у эксперта вообще нет никаких вопросов. Москва видит, что команда губернатора работает в полную силу.

Первые два года Кожемяко, как отмечает политолог Наливайко, посвятил стабилизации системы правления в регионе. Он уверен, что это не последний срок губернатора, и он пойдет на следующие выборы, потому что нет никаких предпосылок к смене главы Приморья. Тем более, что все шансы одержать победу в них у Олега Кожемяко и его команды есть.

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