Мать погубила обварившегося в кипятке ребенка, решив не обращаться к врачам, а заняться самолечением

Жительница Приморья поздно отдала пострадавшего ребенка врачам, спасти его жизнь они уже не смогли Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Эта история с несчастливым концом началась 4 августа в приморском поселке Сибирцево в одной из комнат дома на улице Резниченко. 27-летняя мать хлопотала по хозяйству, как это обычно и делают молодые мамы. Ее ребенок, 9 месяцев от роду, находился тут же, стоя в ходунках и наблюдая за действиями родительницы.

В какой-то момент женщина покинула комнату и продолжила заниматься домашними делами на кухне. Тут-то малыш, оставшись без присмотра, потянул шнур чайника, стоящего на тумбе рядом с ходунками. Кипяток причинил ребенку ожог 2 степени, обварив 20% тела.

Но не это было самым ужасным в этой истории. Самым диким и страшным стало то, что молодая мать не обратилась за помощью к медикам. Она занялась самостоятельным лечением обожженного младенца.

Лишь через двое суток после инцидента с кипятком, ночью 6 августа, женщина принесла дитя на станцию скорой помощи. Увы, в этот момент ребенок уже не подавал признаков жизни.

Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела по факту гибели маленького жителя региона. Женщину обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры края, следствие собрало достаточную доказательственную базу и теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, которому предстоит поставить точку в этой истории.

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