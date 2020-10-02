Бетонные блоки пригородной трассы Владивостока уходят в прошлое

Комплексный ремонт пригородной трассы проводят благодаря субсидиям от Минвостокразвития. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА.

Сейчас уже сложно вспомнить, что когда-то основная, а на тот момент и единственная трасса во Владивосток не имела разделительной полосы, и лобовые столкновения были на ней не редкостью. Много лет назад проблему решили радикально - установили бетонный разделитель, больше похожий на волнорез. Специальной округлой формы, наверное, чтобы столкновение с ними было чуть помягче, чем удар об обычный бетонный блок. Но все же это не совсем то, как должна выглядеть безопасная дорога.

И вот на смену бетонному приходит современное разделительное ограждение. Специалисты подрядной организации «СПЕЦСУ» завершают комплексный ремонт участка улицы Маковского от остановки общественного транспорта «Перевал» до «Фабрики «Заря».

Кроме нового ограждения и свежего асфальта здесь также восстановлена сеть ливневой канализации - теперь даже на самом проблемном участке во время сильных дождей нет подтоплений. Рабочие отремонтировали тротуар, восстановили люки и решетки на сетях инженерных коммуникаций. Асфальт уложен в два слоя практически на всей дороге, за исключением последнего участка, где работы планируют завершить в скором времени. Активно ведется монтаж нового и современного барьерного ограждения.

- Все прекрасно помнят, какое здесь раньше было бетонное ограждение. Большая часть его просто рассыпалась на глазах и не подлежала восстановлению. Было принято решение об установке нового металлического ограждения, отвечающего всем современным требованиям организации безопасности дорожного движения, - прокомментировали в городском управлении дорог и благоустройства.

Подрядчик уже выполнил монтаж стоек по направлению от «Перевала» в сторону «Фабрики «Заря» более чем на 60 % и смонтировал поперечные балки почти на 40 %. Сразу же после того, как работы завершат по направлению в город, специалисты перейдут на противоположную сторону. Здесь также смонтируют стойки и балки барьерного ограждения.

- На части разделительной полосы проходит сеть ливневой канализации, поэтому ограждение будет с обеих ее сторон. Новое ограждение отвечает всем современным требованиям безопасности, - добавили представители подрядной организации.