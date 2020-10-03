На Камчатке в морской воде обнаружили ядовитые вещества

В Камчатском крае произошла экологическая катастрофа Фото: Александр БОЙКО

В Камчатском крае жителей попросили воздержаться от прогулок по берегу Тихого океана - специалисты обнаружили в морской воде загрязняющие вещества. Ранее местные жители отмечали аномальную смертность морских существ.

ОФИЦИАЛЬНО

Результаты пробы морской воды около Халактырского пляжа - самого первого места, на котором жители заметили экологические изменения, уже известны. Как рассказывают в минприроды региона, содержание нефтепродуктов в воде превысило норму в четыре раза, а фенола - в два с половиной раза. Других загрязнений специалисты на данный момент не выявили. Однако гибель морских животных также была зафиксирована и на соседних территориях - в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.

- Мы обратились также в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в этих бухтах. В понедельник, 5 октября, когда будут получены результаты, мы их обнародуем. Предварительно уже можно говорить, что там также есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе. Причины данной химической картины мы будем выяснять совместно с надзорными органами, - сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

ОСЬМИНОГИ, РЫБЫ, МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ И ЕЖИ - ВСЕ МЕРТВЫ

Несмотря на то, что об экологической проблеме заговорили лишь на днях, ее история может начинаться задолго до этого. Около трех недель назад неприятные симптомы после купания в море почувствовали местные серфингисты.

- «Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький , не соленый , совершенно непривычный . Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили.

Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет.

Но это оказалось началом. Вода становилась все более странной, мутной ,густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео того, что происходит страшное. В наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого.

Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км», - пишут в инстаграм-аккаунте yola_la.

Автор поста также рассказала душераздирающую историю, случившуюся с ларгами, морскими котиками.

- «Ребята увидели необычное поведение у ларг. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одного из котиков нашли мертвым на пляже».

ЧТО ГОВОРИТ ГУБЕРНАТОР?

Губернатор Камчатского края, обратился к местным жителям и попросил временно воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

- Дорогие друзья, мы внимательным образом анализируем ситуацию, которая складывается с экологической обстановкой на Халактырском пляже. Она вызывает серьезную озабоченность и опасения. Пока единственное, что мы можем сказать: загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова. По моему поручению создана рабочая группа из всех контролирующих структур, включая федеральные власти. Главное сейчас, что мы должны сделать, – воздержаться от посещения нашего излюбленного места отдыха - Халактырского пляжа в наступающие выходные. Это позволит нам обезопасить нашу жизнь и здоровье до детального выяснения всех причин и обстоятельств. Мы будем объективны полностью, и будем информировать вас о сложившейся обстановке. Будьте здоровы и берегите себя! – прокомментировал глава региона Владимир Солодов в своем инстаграме.