Что случилось на пляжах Камчатки: погибшие морские животные, ослепшие серферы и загрязнение океана

Останки тысячи, а может десятков тысяч морских обитателей усеяли пляжи Камчатки. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Желтый океан, пляжи, усеянные трупами животных. Здесь можно найти почти любого представителя морской фауны: от мелких губок и рыбешек до величественных осьминогов и тюленей. Случившееся на Камчатке уже смело можно называть экологической катастрофой. Все началось с покрасневших глаз и слепнущих серферов, а закончилось пока неподтвержденными гипотезами о течи в одном из коммерческих танкеров. «КП - Владивосток» детально рассказывает о ситуации в Авачинском заливе.

ОКЕАН БОЛЕН

Халактырский пляж — главное место для серфинга на Камчатке. Круглый год здесь катаются как любители, так и профессионалы. 22 сентября члены олимпийской сборной страны разбили лагерь на камчатском побережье. Именно они первые забили тревогу.

— Ребята говорили, что у многих какие-то проблемы с глазами после океана. Но почему-то были уверены, что дело в палящем солнце, — рассказала в интервью «КП» член сборной Майи Рудик. — Я много тренировалась на Бали, и знаю как себя вести в таких условиях, когда палящее солнце. Поэтому пошла на серф еще затемно, рано-рано утром. Но уже минут через 20 почувствовала, что глаза сильно режет, и даже появилась какая-то пелена. Уже тогда стало понятно, что дело точно не в солнце. А после на суше даже двоилось в глазах.

Сначала серфингисты списывали все на кишечную инфекцию и палящее солнце. Однако увидев усеянный трупами пляж поняли: океан болен. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Гости другого лагеря серфингистов неподалеку списывали все на кишечную инфекцию. Когда у берега заметили мертвую нерпу и нескольких погибших птиц, стало ясно: океан болен.

— Симптомы повторялись. Более того, у некоторых их наших серферов поднялась температура, была рвота. Но мы решили, что это вирус, кишечная палочка какая-то. Но после общения с другим лагерем, который совсем на другом берегу Халатырского пляжа мы поняли, что дело все-таки в воде, — рассказывает Рудик.

К первому октября соцсети пестрели сотнями снимков погибших морских обитателей. Стало ясно: океан действительно болен. Специалисты регионального минприроды десантировались на Халактырский пляж — пробы воды показали превышение нормы нефтепродуктов в четыре раза, фенола — в два с половиной раза. Появилась первая неофициальная версия: соцсети заговорили о технических маслах, якобы сливаемых в океан. Тем временем печальная картина гибели всего живого повторялась в ближайших бухтах.

Снимки усеянных останками морских обитателей пляжей заполнили соцсети. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Ситуация не могла остаться без внимания региональных властей. Сначала вопросом занимался врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. А второго октября симптомы не оставили равнодушным губернатора Владимира Солодова. Он сообщил о создании рабочей группы для выяснения причин загрязнения прибрежных вод.

— Мы внимательным образом анализируем ситуацию, которая складывается с экологической обстановкой на Халактырском пляже. Она вызывает серьезную озабоченность и опасения. Пока единственное, что мы можем сказать: загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова. По моему поручению создана рабочая группа из всех контролирующих структур, включая федеральные власти. Главное сейчас, что мы должны сделать, — воздержаться от посещения нашего излюбленного места отдыха в наступающие выходные, — заявил глава Камчатского края.

Однако 3 октября Минприроды Камчатки опубликовало полемичный ролик. В заявлении говорилось о полной стабилизации обстановки на Халактырском пляже, а на кадрах ведомственного видео виден очищенный от останков песок. Заявление вызвало шквал критики в соцсетях: возмущенные жители призывали чиновников найти причину экологической катастрофы, а не показывать результаты уборки останков.

ДЫРЯВЫЙ ТАНКЕР

Проблема вышла на федеральный уровень: полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных. Вслед за этим Государственная Дума РФ взяла на контроль происходящее в Авачинском заливе. К решению вопроса поочередно присоединились Минприроды РФ, Росприроднадзор и Следственный комитет.

— Проводится процессуальная проверка по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива Камчатского края. По предварительным данным, в результате попадания в морские прибрежные воды повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная произошла гибель морских обитателей Тихого океана, а также морская вода изменила цвет, — сообщила в субботу пресс-служба СК.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рапортовал, что 5 октября будут получены результаты экспертизы проб воды во всех бухтах, что даст возможность комплексно проанализировать ситуацию. А Министерство обороны, с деятельностью которого некоторые пострадавшие серферы связывали загрязнение, официально опровергло причастность к происшествию.

Тут же появилась главная, на данный момент, версия. Источники в экстренных службах сообщили, что причиной загрязнения может быть утечка нефтепродуктов из коммерческого танкера. На данный момент проблема уже устранена.

Несмотря на это, специалисты Всемирного фонда дикой природы предлагают перевести ситуацию полностью на «ручное управление» и отслеживать развитие ситуации с помощью спутниковой системы из космоса.

— На данный момент есть несколько рабочих версий об источниках загрязнения. Однако на данный момент у нас нет достаточных оснований, чтобы озвучивать хоть одну из них. Возможно, результаты комплексного анализа воды дадут возможность говорить о ситуации, — резюмировал руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.

Предположительно, причина экологической катастрофы устранена. Однако её последствия ещё предстоит оценить. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

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