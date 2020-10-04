«Места с лучшим видом на "апокалипсис"». Жители Владивостока наблюдали смерч над морем

Смерч было отлично видно жителям микрорайона Патрокл. Фото: КП

Пока над Владивостоком бушевал ливень с грозой, а местами даже с градом, жители микрорайонов Патрокл и Тихая наблюдали совсем редкое и почти фантастическое явление. Небеса разверзлись, и на поверхность бухты Соболь спустился настоящий смерч. Вихрь прошел мимо стоящих на рейде судов, поднимая воду, и рассеялся только на берегу.

Сотни людей наблюдали за этим явлением днем 4 октября не только с берега, куда приехали отдохнуть, но и из окон своих квартир. И не могли скрыть восторга.

- Снова оценила свой 17-й этаж. Отсюда можно увидеть не только красивый восход, но и красивый смерч, - восхищается очевидец Татьяна.

Длился смерч около 10 минут.

- Мы с парнем смотрели с берега. Прошло очень близко к кораблю. Между двумя кораблями. Было страшно, если честно, за людей на корабле. Но вроде не задело. Смерч в итоге зашел на берег и там рассосался. Мы поскорее поехали в сторону смерча, но его уже не было нигде, только было видно, что облака вращаются. Зато мы видели начало – как из облаков появилась воронка, опустилась в воду и пошла по воде. Потрясающее природное явление, - говорит еще один очевидец Юлия. – Солнце, дождь, туча, смерч. Был детский восторг. Места с лучшим видом на «апокалипсис».

Синоптики подтверждают, явление достаточно редкое. Последний раз наблюдалось во Владивостоке два года назад, да и то на отдаленных островах.

- В последние дни в Приморье было достаточно тепло, а также сохранялась достаточно высокая температура воды. Сегодня над югом Дальнего Востока проходил холодный атмосферный фронт с континента, где температуры воздуха уже достаточно низкие. На подходе к Приморью из-за контраста температур фронт стал обостряться, началось образование кучево-дождевых облаков вертикального развития, что привело к целому комплексу конвективный явлений: сначала пошел сильный дождь с грозой, затем во Владивостоке выпал град, в районе бухты Патрокл образовался смерч. Смерч прошел достаточно спокойно, на сушу не выходил. Похожая картина была почти два года назад, 23 сентября 2018 года. Только тогда смерч образовался в районе о. Рейнике, - рассказал пресс-секретарь «Примгидромета» Виктор Чулков.

Повторения смерча пока не планируется, а вот ливни еще могут вернуться. Сейчас местами по Приморью продолжаются сильные дожди.

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