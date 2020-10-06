Просто и по-мужски: Заирбек Юсупов провел встречу с коллективом ВМТП

«Заирбек - наш человек», - делились люди. Фото: пресс-служба ВМТП.

Порядка тысячи портовиков пришли пообщаться со своим бывшим генеральным директором и выразить ему безоговорочную поддержку. Господин Юсупов отметил, что если он нужен портовикам, то он намерен восстанавливаться в должности через суд.

Под крики «Мы с вами!» и скандирование «Юсупов» в половину десятого утра Заирбек Юсупов поднялся на сцену. Все пространство площади в порту было заполнено портовиками, среди которых и те, кто только что закончил ночную смену. Однако домой никто не спешил.

«Заирбек - наш человек», - делились люди.

«Мы должны его поддержать, он же за порт борется», - говорят другие.

Свое выступление Заирбек Юсупов – уже все же бывший генеральный директор ВМТП – начал со слов благодарности.

«Хочу принести свои извинения тем, кто отстоял ночную смену и пришел сейчас на встречу. Ребята, извините. Надеюсь, вас никто не принуждал и все здесь по доброй воле», — обратился Заирбек Юсупов к портовикам.

По подсчетам, проведенным с коптера, участие приняли больше 2500 человек. Фото: пресс-служба ВМТП.

Портовики категорически отрицали какое-либо силовое воздействие на них: все строго добровольно.

На этом приветственная часть была завершена, и господин Юсупов перешел сразу к сути – из-за чего сложилась такая ситуация.

«Наша проблема в том, что мы слишком успешные и хорошо работаем», - отметил Юсупов.

За 4 года его руководства предприятие практически удвоило грузооборот, нарастило производственные мощности, выросла зарплата работников. В 2020 году в среднем докеры получат на руки 114 тысяч рублей. Вырос и такой показатель, как EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) порта. В 2016 году, когда Юсупов только начинал работать, этот показатель и у порта, и у FESCO, был практически равен. Сегодня порт по этому показателю обходит все остальные компании группы FESCO вместе взятые в два раза (105,1 миллионов долларов против 47,5 миллионов долларов).

Как отметил Заирбек Юсупов, потенциал у предприятия огромен и при грамотном управлении порт сможет конкурировать с подобными компаниями в Юго-Восточной Азии.

«Если портовикам нужны мои услуги, я восстановлюсь в должности по суду», - резюмировал господин Юсупов.