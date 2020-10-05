Выпал первый снег в Приморье

В поселке Восток в Приморье выпал первый снег. Фото: предоставлено читателями КП
В Приморском крае выпал первый в этом году снег. Видео снегопада в Красноармейском районе возле поселка Восток появилось в социальных сетях. Его дополнили фото читателей «КП-Владивосток».
Под снегом оказались осенние цветы. Фото: предоставлено читателями КП
О возможности выпадения снега в Приморье «Комсомолка» сообщала вчера.
Фото: предоставлено читателями КП
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