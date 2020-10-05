Пострадавшие от касок портовиков в ВМТП пообещали не применять санкции

Потасовка в порту. Фото: скриншот видео

Президент Транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев обратился в Российский профсоюз докеров после инцидента на митинге в порту, когда в него и генерального директора ПАО «ВМТП» Романа Кухарука полетели сначала каски, а потом дело и вовсе дошло практически до рукоприкладства. Они обратили внимание, что приехали в порт на встречу с трудовым коллективом предприятия именно по приглашению профсоюзной организации, и теперь просят обеспечить прекращение протестных мероприятий.

- В ходе встречи мы планировали донести до работников ВМТП позицию руководства Транспортной группы FESCO относительно смены руководства порта и ответить на вопросы сотрудников. Однако сразу после нашего приезда, не дав нам сказать ни слова, люди, одетые в спецодежду докеров ВМТП, без каких-либо объяснений постыдно напали на нас, нанеся побои и травмы. Хочу отметить, что мы прибыли в порт без сопровождения, с открытой для общения с докерами позицией, - говорит в своем обращении Аркадий Коростелев.

Произошедшее он назвал «абсолютно немужским поведением».

- Агрессия по отношению к безоружным и настроенным на диалог людям, а особенно к руководителям, которые приехали по вашей же просьбе, абсолютно не оправдана и недопустима. Мы хотели бы надеяться, что настоящие работники порта и члены Российского профсоюза докеров не причастны к нападению на нас. Мы уверены, что вся эта гнусная акция была срежиссирована.

Мы выражаем надежду, что руководство Российского профсоюза докеров сумеет разобраться в ситуации и не позволит втянуть себя в такого рода постыдные и незаконные действия. Вы же видите, что вашим честным именем манипулируют, названием вашего профсоюза докеров прикрываются недобросовестные бывшие руководители порта, - заявил Президент Транспортной группы FESCO.

Со своей стороны он обещал оказать полную поддержку работникам порта и их семьям и приложить все усилия к тому, чтобы ВМТП и дальше оставался региональным флагманом портовой отрасли.

- Мы гарантируем, что намерены в полном объеме соблюдать все положения коллективного трудового договора, полностью выполнять взятые на себя социальные обязательства и выполнять все договоренности с местной профсоюзной организацией. Мы полностью признаем вклад работников порта в его финансовое благополучие и намерены по-прежнему уделять все необходимое внимание благополучию трудового коллектива. Повторюсь: мы намерены сохранить в полном объеме все социальные пакеты портовиков. Санкции к участникам протестных акций применяться не будут, - пообещал Аркадий Коростелев.

Несмотря на инцидент, руководство FESCO выразило надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Российским профсоюзом докеров.

- Мы протягиваем вам руку товарища, но просим обеспечить прекращение протестных мероприятий и приступить к работе, - завершается текст обращения.

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