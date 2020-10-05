У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5.0

Фото: сайт Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук

У восточного побережья Камчатки произошло сильное землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы сегодня, 5 октября, в 09:04 часа по местному времени, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана, приблизительно в 82 километрах южнее от столицы региона – города Петропавловска-Камчатского, на глубине 98 метров. Магнитуда подземных толчков составила 5.0.

Эхо землетрясения докатилось и до суши, жители пишут в социальных сетях, что почувствовали колебания. Однако они были незначительными, не более 2-3 баллов, каких либо последствий не принесли – разрушений и пострадавших нет. В социальных сетях делятся: у кого-то в домах звенела посуда или подвески на люстрах, не более того. Даже питомцы, которые должны проявлять тревогу, на сей раз вели себя спокойно.

Впрочем, здесь к подобным событиям привыкли, ведь район Камчатки, Курильских островов и Сахалина всегда сейсмоактивен. Не проходит дня, чтобы приборы не уловили где-нибудь неподалеку подземный толчок. Только за последнюю неделю приборы таких сейсмособытий было более десятка. Обычно все происходит вдали от суши.

В МЧС по Камчатскому краю добавили, что угрозы цунами нет, в эвакуации населения нет необходимости.

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