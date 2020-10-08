«Великий Гэтсби»: спектакль об иллюзиях и мечтах

В спектакле много джаза и танцев. Фото: Приморский краевой драматический театр им. Горького

«Великий Гэтсби» на сцене Приморского драматического театра им. Горького – это не просто спектакль о любви и «американской мечте», но и возможность зрителю увидеть и оценить работу американского режиссера, который по-своему может показать роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, ставшего мировой классикой.

Режиссёром-постановщиком и хореографом спектакля «Великий Гэтсби» является Тина Кронис из США, а автор инсценировки — Ричард Алгер. Оба сотрудничают с компанией «Theatre Movement Bazaar», которая создает современные адаптации литературной классики. И выбор американцев пал именно на роман Фицджеральда.

Сам автор отмечал, что основная мысль произведения – это показать всю несправедливость судьбы юноши, который не может жениться на той девушке, о которой мечтает. Фицджеральд утверждал, что подобная тема постоянно крутится в его голове, так как он сам был в таком положении. Его возлюбленная, будучи наследницей богатой семьи, дала ему надежду, заявив, что жених должен был заработать миллион, чтобы она приняла его предложение. Фицджеральд стал писать, получил признание и добился своей цели, но всегда помнил, какой ценой.

Гэтсби - Константин Суворин. Фото: Приморский краевой драматический театр им. Горького

Критики называют «Великого Гэтсби» хроникой джаза, что и стало одной из причин, почему режиссер спектакля характеризует его как «драматический фокстрот». Фицджеральд смог точно передать жизнь того времени – 1920-е годы в Америке стали временем больших свершений и личных амбиций. Добавляя в повествование музыку, краски, смешивая тайны, маленькие недомолвки с глубокими чувствами и отчаянием, Фицджеральд подарил миру великолепный шедевр: историю невероятно богатого Джея Гэтсби и его негасимой любви к красавице Дейзи Бьюкенен.

Американский театр и принципы актерской игры отличаются от традиций русского театра и школы Станиславского. Именно поэтому в спектакле есть ощутимая эмоциональная дистанция между артистами и интонационное спокойствие, которое автор разбавляет музыкальными и хореографическими номерами. В общей истории четко расставлены акценты в характерах героев, а само повествование закольцовано в тревожную обстановку вокзального перрона, куда прибывает Ник Каррауэй (Максим Вахрушев), а после вынужденный покинуть город, в котором произошла история. Это еще больше усиливает атмосферу приближающегося краха американской экономики и Великой депрессии.

Именно Ник Каррауэй становится невольным свидетелем всех событий, которые оказывают на его жизнь огромное влияние, когда он всячески хочет найти себя в этом мире среди блеска, бесконечных вечеринок и попыток вспомнить, как он провел очередную ночь. Но в исполнении Максима Вахрушева он не лишен мудрости, понимания действительности и скромности.

Дэйзи - Наталья Овчинникова. Фото: Приморский краевой драматический театр им. Горького

Роль Джея Гэтсби – это огромная ответственность. Зритель все равно будет сравнивать героя с фильмом База Лурмана и актёрской игрой Леонардо ДиКаприо. И стоит отметить, что Константин Суворин делает свою роль уверенно, спокойно, без попыток копировать или сгущать краски. Пожалуй, тут американская школа сработала в нужном направлении.

Дэйзи Бьюкенен (Наталья Овчинникова) описывается Фицджеральдом, как «золотая девочка», полная жизни, энергии, но запертая в обстоятельствах своего неудачного брака. В спектакле режиссер показал ее еще более несчастной, лишенной той самой легкости, которая покорила в свое время Джея Гэтсби. А вот Том Бьюкенен в исполнении Николая Касницкого получился скользким и неприятным типом, удачно совпадая со своим персонажем. Очень точно показана его работа на сцене вместе с Полиной Пугачевой, которая играет любовницу Тома - Миртл Уилсон. Яркая роль, не лишенная нужной ей крикливости и кокетства. Куда строже и холодней в своем образе подруга Дейзи – гольфистка Джордан Бейкер (Александра Аубекерова).

Режиссер спектакля максимально уделил внимание музыкальной составляющей, используя музыку 20-х годов, совмещая ее с современной, и танцам – фокстроту, танго. И если сценография максимально проста и даже порой аскетична, то атмосферу эпохи джаза тут передают благодаря световым решениям и костюмам, которые позволяют выгодно подчеркнуть силуэты.

Том и Миртл - Андрей Касницкий и Полина Пугачева. Фото: Приморский краевой драматический театр им. Горького

Двадцатые годы – это десятилетие, находящееся в промежутке между периодом великих испытаний, а именно Первой мировой войны, и грядущих потрясений. Люди спешили жить, радоваться, веселиться, прожить каждый день словно праздничный. Они тратили целые состояния на искусство, пошив безупречных костюмов в стиле арт-деко. В спектакле хорошо показана вечерняя одежда, платья для танцев, которые становились с каждым годом все короче и короче, а сами наряды - ярче и богаче. В дополнение к этому ярко-алая помада, темные тени, черные стрелки, которые через вычурность прекрасно отражают дух сумасшедших 20-х.

Понятие «американской мечты» будет актуально всегда. И через стремление добиться успеха и положения в обществе люди всегда будут проходить проверку. Кто-то сохраняет в себе человека, преследуя высокие цели, пусть и построенные на иллюзиях, как вышло в истории с Гэтсби. А кто-то несмотря на красоту, интересный внутренний мир, остается инфантильным, жестоким, не готовым нести ответственность за свои поступки. Именно такой и является Дэйзи. «Они были беспечными существами, ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними».

И в спектакле очень четко показана суть того, что прекрасного утра наступить не может. А идеал «американской мечты» все больше выглядит лишь обманчивой грезой, которая разрушится в силу обстоятельств, которые никто никогда не может предвидеть. Фитцджеральд правильно отметил, что эта «история о том, как растрачиваются иллюзии, которые придают миру такую красочность, что, испытав эту магию, человек становится безразличен к понятию об истинном и ложном».

Юлия Никитина. Фото: из личного архива

ОБ АВТОРЕ

Юлия Никитина – журналист, театральный обозреватель, студент магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участник лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).