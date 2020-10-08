Масочный рейд: во Владивостоке спецкомиссия нагрянула в автобусы и кафе на площади Луговая

Во Владивостоке проверили, как соблюдаются антикоронавирусные меры. Фото: Дарья Наумец

Соблюдение мер безопасности во время режима самоизоляции, связанного с пандемией COVID-19, проверили во Владивостоке члены рабочей группы, в которую входят сотрудники администрации города, полиции и Росгвардии. В четверг, 8 октября, они осмотрели автобусы и заведения общепита в районе площади Луговая.

Первыми под осмотр попали автобусы. Главный специалист управления транспорта администрации Владивостока Дмитрий Тройнич совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии проверил метки о проведении дезинфекции салонов, наличие масок у водителя и пассажиров. Тем, у кого не было масок, вручили защитное средство и памятку.

«Проверка показала, что все транспортные средства проходят дезинфекцию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора раз в сутки, о чем ставится отметка в путевом листе. Каждый автобус прошел обработку», - заверил Дмитрий Тройнич.

Дмитрий Тройнич. Фото: Дарья Наумец

Собеседник напомнил, что водители всех маршрутов ежедневно проходят инструктаж на тему безопасности.

«Мы следим за этим, надеюсь, [вирус] распространяться не будет», - добавил спикер.

Заместитель начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков подвел итоги рейда по общественному транспорту.

«Сегодня проходила плановая проверка автобусов на предмет соблюдения как водителями прохождения дезинфекции, так и соблюдения гражданами масочного режима в общественных местах, - отметил Александр Скорляков. – Граждане у нас сознательные. Те, кто не соблюдает масочный режим, все равно носят с собой маски. Тем, у кого не было, мои сотрудники выдали маски и памятки с напоминаниями о последствиях заболевания вирусной инфекцией».

Рабочая группа проверила заведения общепита. Фото: Дарья Наумец

Также рабочая группа проверила заведения общепита. Участники рейда зашли в одну из шаурмечных на остановке и выявили множественные нарушения. Так, на двери общепита не было предупреждающих надписей о том, что вход в заведение и обслуживание посетителей – только в маске. При этом работники заведения попытались обслужить посетителя, который не соблюдает рекомендованные меры безопасности. Александр Скорляков потребовал позвать менеджера шаурмечной и тщательно проверил все документы.

«По обращению граждан мы провели мониторинг данного кафе. Здесь выявлены многочисленные нарушения. Сотрудниками не ведется учет проведения дезинфекции, не соблюдается порядок замера температуры, отсутствует разметка в кассовой зоне. Также была попытка обслуживания без масок. В заведении нет предупредительных надписей», - подчеркнул муниципальный служащий.

Александр Скорляков. Фото: Дарья Наумец

Он добавил, что рейды проходят постоянно, по Владивостоку каждый день работают до 18 административных комиссий. Они проверяют транспорт, кафе, подъезды жилых домов и прилегающую территорию, а также соблюдение масочного режима в общественных местах.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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