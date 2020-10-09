Житель Приморья остановил неуправляемый автобус с пассажирами после того, как водитель умер

Василий Бернюков спас пассажиров автобуса Врангель - Находка в экстренной ситуации. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

Ранее буднее утро, 7:30, маршрутный автобус «Врангель – Находка» заполнен людьми, спешащими на работу. В салоне около 40 пассажиров, в том числе женщины и дети. Маршрутка подбирает еще несколько человек на остановке «Первостроители» и продолжает двигаться в сторону города, но через несколько минут начинает происходить что-то странное. Автобус на полном ходу, но водитель уже не смотрит на дорогу, а все ниже и ниже склоняется с кресла к проходу.

- В какой-то момент он упал, а автобус продолжал ехать, - рассказывают очевидцы. Салон маршрутки в этот момент, похоже, пребывал в оцепенении. А автобус приближался к изгибу дороги и уже целился в кювет

Но один пассажир не растерялся, вскочил с кресла, по счастью, он сидел сразу за кондуктором, ближе всех к водителю, схватился за руль и остановил автобус. Героем оказался 29-летний житель поселка Врангель Василий Бернюков.

- Сам не заметил, как оказался за рулем автобуса, - говорит Василий. Осознание того, что предотвратил катастрофу, пришло позже.

Постепенно все поняли, что произошло: водителю автобуса стало плохо прямо во время движения, он скончался. Маршрутка была неуправляемой. Если бы не реакция Василия, работника строительной сферы, могло случиться все что угодно.

Начальник отдела МВД России по городу Находке полковник полиции Вадим Трущенко поблагодарил Василия Бернюкова за проявленные смелость и самоотверженность, вручив ему благодарственное письмо.

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