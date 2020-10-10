Ученые ДВФУ отправились исследовать загрязнение моря на Камчатке

Группа ведущих ученых ДВФУ исследует акваторию в районе Халактырского пляжа, где произошла гибель гидробионтов. Фото: пресс-служба ДВФУ

По приглашению губернатора Камчатского края Владимира Солодова группа ведущих ученых Дальневосточного федерального университета отправилась на Камчатку, чтобы исследовать акваторию в районе Халактырского пляжа в Авачинскинском заливе, где произошла гибель гидробионтов.

— Менее чем за сутки была сформирована команда ученых, которая уже прибыла на место и сегодня приступила к работе. ДВФУ является одним из лидирующих в стране научных центров в области изучения моря, его обитателей и всех возможных угроз для них. Наша задача здесь — провести экспертное научное исследование. Океанологи, экологи и биологи университета выполнят комплексную беспристрастную оценку и подготовят научно обоснованные рекомендации о дальнейших действиях", — сообщил ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Океанологи, экологи и биологи университета дадут беспристрастную оценку. Фото: пресс-служба ДВФУ

Пресс-служба университета дает краткую хронологию того, что уже успели сделать ученые из Владивостока.

6 октября: ученые ДВФУ прибыли на Камчатку.

7 октября: учеными подготовлены к отправке в лаборатории ДВФУ и ДВО РАН первые пробы воды, осадочных пород и образцов погибших животных для комплексного изучения.

8 октября: совершен облет прибрежных акваторий от севера Халактырского пляжа до бухты Лиственничная. С борта вертолета специалисты провели аэросъемку полосы, предположительно состоящей из микроводорослей. В бухте Опасная взяты пробы воды и морских обитателей для комплексного анализа в лабораториях.

8 октября: подведен предположительный итог — полоса необычного цвета, обнаруженная учеными ДВФУ при облете Авачинского залива на вертолете, вызвана цветением микроводорослей.

Сегодня специалисты продолжают работать на месте происшествия, анализируя состояние воды.

Команда ученых для экспедиции на Камчатку была сформирована менее чем за сутки. Фото: пресс-служба ДВФУ

В составе команды ученых ДВФУ:

Проректор по научной работе Александр Самардак — имеет многолетний опыт практической работы в лабораториях ДВФУ и Дальневосточного отделения Российской академии наук;

Директор Школы естественных наук (ШЕН), доктор химических наук, член-корреспондент РАН Иван Тананаев — специализируется в области фундаментальной и прикладной радиохимиии, радиоэкологии и наноиндустрии;

Заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ШЕН Кирилл Винников — вырос на Камчатке и хорошо знакомый с особенностями местной морской фауны.

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