В Приморье полиция ищет банду, обстрелявшую спецназ МВД. Объявлен план-перехват

В Хасанском районе Приморья выставлены мобильные посты на дорогах. Фото: АИ Primamedia

Членов опасной группы преступников разыскивают сотрудники полиции в Хасанском районе Приморья. Накануне бандиты открыли огонь по спецназу МВД «Гром».

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, спецназ готовил операцию по задержанию группы преступников в поселке Рязановка Хасанского района. Была устроена засада, однако бандиты ее обнаружили и первыми напали на сотрудников правоохранительных органов. Преступники использовали огнестрельное оружие: ружья и пистолеты. Спецназ открыл ответный огонь и во время перестрелки один из членов банды был убит. Остальным удалось скрыться.

Правоохранительные органы объявили план-перехват, выставлены мобильные посты на дорогах Хасанского района, досматривается транспорт. МВД проводит оперативно-розыскные мероприятия по адресам возможного появления преступников.

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