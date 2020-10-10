Обнаружено судно, сбросившее воды у берегов Камчатки

На Халактырском пляже Камчатки. Фото: аккаунт губернатора Камчатки @vv_solodov

С помощью мониторинга космических снимков установлено судно, которое в конце сентября сбросило воды у Халактырского пляжа на Камчатке. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов в видео, размещенном сегодня, 10 октября, на его странице в инстаграме.

— По данным института космических исследований Российской академии наук, обнаружен корабль, который проходил 23 сентября в 7:00 вблизи Халактырского пляжа, с которого был осуществлен сброс вод. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю <...> данные уже переданы в правоохранительные органы, — рассказал Солодов.

Губернатор Камчатки отмечает, что имеющаяся система мониторинга позволяет добиваться привлечения к ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства, но ей не пользуются в полном объеме. Владимир Солодов заверил, что в ближайшее время будут запущены комплексные системы, которые не позволят остаться безнаказанными людям, загрязняющим природу.

Напомним, жалобы на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа начали поступать от серферов и местных жителей в конце сентября. После проверки воды были выявлены превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу — в 7,2 раза, по фенолам — в 6,9 раза, по аммонию — в 6,2 раза. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнении морской среды.

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