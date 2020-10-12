«Страшно красиво»: на Камчатке началось извержение вулкана, он уже выпустил из кратера километровый поток лавы

Проснулся вулкан в конце сентября. Фото: Камчатская вулканологическая станция ДВО РАН.

Ключевской – самый высокий активный вулкан на Евразийском материке. Вместе с тем, сопка является одним из самых привлекательных объектов для туристов, приезжающих на Камчатку. Ежегодно десятки спортсменов-альпинистов планируют восхождение на Ключевской в надежде добраться до самого кратера. Но поистине на первом месте событий, свидетелем которого мечтает стать едва ли не каждый турист полуострова, извержение.

Проснулся вулкан 27 сентября, с тех пор за его поведением неустанно и круглосуточно наблюдают ученые. Его сейсмичность растет с каждым днем.

За поведением Ключевского наблюдают круглосуточно. Фото: научный сотрудник Камчатской вулканостанции Ю.Демянчук.

- 2 октября началось свечение, и появились термальные аномалии, которые видны на спутниковых снимках. 4 октября зафиксирован первый лавовый поток. Уровень технически высокий, поэтому извержение вулкана будет продолжаться еще, по крайней мере, месяц. Обычно это происходит довольно долго, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Сергей Сенюков, заведующий лабораторией Камчатского филиала Геофизической службы РАН. - Пока ничего необычного на нем не происходит. Его активность соответствует той сейсмичности, которая ему была присуждена. Лава уже точно спустилась на километр вниз (прим.ред. высота самого Ключевского - около 4800 метров).

Извержение продлится еще месяц. Фото: Камчатская вулканологическая станция ДВО РАН.

Согласно мониторингу вулканической активности, Ключевскому был присужден оранжевый код опасности. Это значит - большое количество локальных землетрясений, лавовые потоки, а также высота пепловых выбросов до 8 километров над уровнем моря. На данный момент это единственный вулкан на Камчатке с таким уровнем опасности. Эксперт отмечает, что для населенных пунктов лавовый поток не представляет никакой опасности. Опасаться стоит лишь тем смельчакам, которые во время извержения вулкана находятся на нем.

Находиться на активном Ключевском - опасно для жизни. Фото: Камчатская вулканологическая станция ДВО РАН.

- Призываем гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к активным вулканам и тем более не совершать на него восхождений, - сообщает Елена Левин, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю. - В непосредственной близости от вулкана во время извержения может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя.

А пока можно со стороны посмотреть на это потрясающе красивое и смертельно опасное явление. Главное – в безопасности.

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