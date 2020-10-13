Хотите легкий запуск зимой даже со слабым аккумулятором? Присмотритесь к маслу 0W-30

Эксперты рекомендуют: 0W-30 лучше подходит для российского климата. Фото: предоставлено компанией «Акира Ойл»

Статистика продаж смазочных материалов в России показывает, что масла вязкостей 0W-20 и 5W-30 расходятся очень хорошо, а масло 0W-30 – напротив. Между тем, эксперты единогласно заявляют: 0W-30 лучше подходит для российского климата, чем 5W-30. Ведь на огромной территории, от Дальнего Востока до Мурманска, ночные температуры зимой падают ниже 30 градусов. В таких экстремальных условиях «нулёвка» «течет» гораздо лучше, чем масло с вязкостью 5W. Это значит, лубрикант быстрее поступает к точкам смазки, включая турбину. Соответственно, ваш авто попросту лучше заводится. Эта универсальная «всесезонка» неплохо показывает себя и летом.

Причина низкой популярности продукта простая: многие автомобилисты просто не знают о существовании такого масла. В инструкциях по эксплуатации их авто прописаны, как правило, более «стандартные» вязкости – 0W-20, 5W-30, 5W-40. Вязкость 0W-30 они обычно не упоминают. А раз в инструкции нет, значит, она моему автомобилю и не нужна, считают водители.

Но специалисты настоятельно рекомендуют присмотреться к 0W-30 владельцам авто, которым производитель «прописал» 5W-30 или 0W-20.

И для этого есть ряд причин:

- Отличная текучесть при низких температурах обеспечивает простоту запуска с недостаточной мощностью аккумулятора даже в морозы. Эта проблема характерна для многих японских машин, где большой аккумулятор не влезает под капот из-за плотной компоновки. «Нулевка» значительно снизит нагрузку на стартер зимой.

- Качественная база – масла 0W-30 делают только на третьей группе базового масла (не ниже), а чаще и с добавлением четвертой группы (ПАО или эстеры). Это дает высокую стойкость продукта к окислению и механической деструкции, длительное сохранение начальных свойств и вязкости. Все это позволяет увеличить интервал замены масла.

- Выраженные энергосберегающие свойства масла при долгой эксплуатации автомобиля способны дать заметную экономию на топливе. Особенно при городском и спортивном стиле вождения.

- Более прочная масляная пленка по сравнению с 0W-20 даст преимущество владельцу автомобиля с большим пробегом, например, при начинающемся расходе масла на угар.

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Приморье» генеральный директор «Акира Оил» Александр Гриневич, дальневосточники подходят к выбору масла более внимательно, чем в целом россияне.

- Если мы говорим о Дальнем Востоке, то здесь наибольшее потребление масел 5W-30 и 0W-20, соотношение примерно одинаковое. И это, если честно, очень радует. Это говорит о том, что культура владения автомобилем и потребления масла у нас очень высокая. На западе немного не так, там все-таки 5W-30 и 5W-40 преобладают. И там еще большое потребление масла 10W-40, которое на Дальнем Востоке уже почти исчезло как класс, - говорит Александр Гриневич.

Он уверен, что именно дальневосточники, как самые прогрессивные автолюбители, выведут масло 0W-30 в лидеры и научат затем правильно эксплуатировать свои двигатели всю Россию.

Конечно, качественная база и более высокие потребительские свойства масел 0W-30 делают их дороже своих собратьев, но разница в цене не превышает 10% по сравнению с 5W-30 и 5% по сравнению с вязкостью 0W-20.

Для примера, возьмём цену на масла IDEMITSU ZEPRO в магазине: 0W-20 4L – 2890 рублей, 5W-30 4L – 2690 рублей. Масло 0W-30 4L при этом стоит 2890 рублей, что равно цене на 0W-20 и на 8% выше 5W-30.

Еще один пример - масла AUTOBACS производства Японии (оранжевая банка): 0W-20 4L – 2650 рублей, 5W-30 4L – 2450 рублей. Цена 0W-30 4L – 2700 рублей. Это выше цены на 0W-20 на 2% и на 10% выше 5W-30.

Цены на масла AUTOBACS производства Японии

Как вы видите, есть достаточно поводов попробовать масло 0W-30, особенно зимой. Поверьте, ваш автомобиль будет вам за это благодарен.