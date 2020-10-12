Командир боевого корабля ТОФ найден мертвым во Владивостоке

По предварительным данным, у мужчины была депрессия. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля Тихоокеанского флота. Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» подтвердили в Тихоокеанском флоте.

- В обстоятельствах гибели разбирается военное следственное управление. Факт гибели офицера мы подтверждаем, - сообщили в ТОФ.

По предварительным данным, 33-летний офицер покончил с собой после затяжной депрессии. По одной из версии причина случившегося, бракоразводный процесс, который серьезно сказался на психологическом состоянии мужчины. Тело командира нашли сослуживцы. О том, была ли при офицере предсмертная записка, пока не сообщается.

Тем не менее, ясность в произошедшем смогут внести лишь сотрудники СК, которые уже начали проверку. Оперативники также должны будут выяснить, как человек, склонный к самоубийству, оказался в рядах военнослужащих. Расследование продолжается.

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