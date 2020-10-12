«Я такое только по телевизору видел»: ласки игривой белухи снял под водой дайвер из Владивостока

Белуха, по словам приморца, была очень игривой и не боялась человека. Фото: принтскрин видео.

Данил ныряет на морское дно уже на протяжении двух лет. Раз за разом он опускался на глубину в надежде увидеть в лабиринтах подводного мира что-то особенное. Лишь после сотни погружений это свершилось. На минувших выходных у острова Попова Данил повидался с белухой. Животное открыто заигрывало с дайвером, ластилось и позволяло человеку себя гладить. Сам же Данил не мог поверить своим глазам, ведь это его первое свидание с белухой.

- Для меня это особенное явление. До этого я только по телевизору видел этих белух, по новостям по нашим местным, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Данил Кошовенко, дайвер-любитель. - Я, конечно, чувствовал, что рано или поздно это должно было произойти, но не ожидал, что в этот день. Ныряю стабильно каждые выходные в качестве физнагрузки. Камеру всегда держу наготове, мало ли что. И вот в первый раз так свезло. Белуха любопытная такая оказалась. Сначала она сзади зашла, словно мимо хотела проплыть, лишь вскользь взглянув на меня.

В длину белуха была примерно 3,5 метра. Дайвер признается, что даже опасался сперва приближаться к ней, но спустя время понял, она не сделает ему ничего плохого. Опасения пропали, как только белуха открыла пасть, начала играться и ластиться.

- Во второй раз она будто тоже хотела проплыть мимо, но я ей помахал рукой, и она приблизилась, увидев, что на нее обратили внимание. Дальше она плавала около меня, даже погладить себя дала. Мы еще с берега понаблюдали за ней потом. Ко всему проявляла интерес, любопытная. Выглядела здоровой, - вспоминает Данил.

Подводное свидание продлилось около 20 минут. 20 минут, которые уже никогда не исчезнут из памяти дайвера. Сам он признается, что свидание завершилось лишь потому, что у него закончился воздух в баллоне. Несмотря на мимолетность события, приморца переполняют эмоции, и он уверен, поймать удачу и встретить белуху должен каждый человека, как минимум раз в жизни.

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