Тонированный Lexus и опасная группировка – неизвестные расстреляли иностранных граждан на федеральной трассе в Приморье

Полиция инициировала проведение проверки, личности нападавших установить пока не удалось. Фото: pixabay.com

Федеральная трасса «Уссури», Надеждинский район, грузовик везет двоих уроженцев Азербайджана до Уссурийска. Внезапно тонированный белый Lexus без номеров на скорости приблизился к машине, остановился и перегородил дорогу.

Из Lexus вышла банда из пяти человек, пошли к грузовику. Пассажиры подрезанной машины тоже вышли из салона, но тут по ним открыли огонь из травматических пистолетов. Один успел спрятаться и поэтому серьезно не пострадал, а вот второй получил множественные ранения, его срочно доставили в операционную.

Произошло это в начале октября. По предварительным данным, пострадавший мужчина является бизнесменом, а произошедшее – профессионально спланированное нападение. Этим объясняется отсутствие номеров на машине и неожиданная стрельба, которая ничем не была обусловлена. Вместе с тем, в обстоятельствах произошедшего должны будут разобраться оперативники. Установить личности нападавших пока не удалось.

- В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожном конфликте на трассе Хабаровск - Владивосток в направлении города Уссурийска, в ходе которого один из его участников получил ранения, предположительно, из травматического оружия, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

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