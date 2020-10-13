Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Тонированный Lexus и опасная группировка – неизвестные расстреляли иностранных граждан на федеральной трассе в Приморье

Пять мужчин открыли огонь по мирным пассажирам, есть пострадавший
Кристина ГРИН
КомментироватьОставить комментарий
Полиция инициировала проведение проверки, личности нападавших установить пока не удалось.

Полиция инициировала проведение проверки, личности нападавших установить пока не удалось.

Фото: pixabay.com

Федеральная трасса «Уссури», Надеждинский район, грузовик везет двоих уроженцев Азербайджана до Уссурийска. Внезапно тонированный белый Lexus без номеров на скорости приблизился к машине, остановился и перегородил дорогу.

Из Lexus вышла банда из пяти человек, пошли к грузовику. Пассажиры подрезанной машины тоже вышли из салона, но тут по ним открыли огонь из травматических пистолетов. Один успел спрятаться и поэтому серьезно не пострадал, а вот второй получил множественные ранения, его срочно доставили в операционную.

Произошло это в начале октября. По предварительным данным, пострадавший мужчина является бизнесменом, а произошедшее – профессионально спланированное нападение. Этим объясняется отсутствие номеров на машине и неожиданная стрельба, которая ничем не была обусловлена. Вместе с тем, в обстоятельствах произошедшего должны будут разобраться оперативники. Установить личности нападавших пока не удалось.

- В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожном конфликте на трассе Хабаровск - Владивосток в направлении города Уссурийска, в ходе которого один из его участников получил ранения, предположительно, из травматического оружия, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Общество: ВОПРОС ДНЯ

Рекомендуемые