«А вы сами это пробовали?»: Олег Кожемяко раскритиковал организацию детского школьного питания в Приморье

Губернатор Приморья без предупреждения наведался с проверкой в две школы. Фото: Андрей Петров (правительство Приморского края)

После жалоб родителей на детское питание, организованное в школах Владивостока, губернатор Приморья лично отправился в рейд. Олег Кожемяко решил сам проверить достоверность полученных сообщений и дать оценку блюдам, приготовленным для учеников общеобразовательных учреждений. Разумеется, не обошлось без дегустации.

- Дайте я попробую этот какао-напиток. А вы сами пробовали? Ну и что? Это что, какао? Ну, о чем вы говорите? Никто ничего не съел. Просто перевели деньги. Почему вы не можете сделать так, чтобы какао было нормальным, почему нельзя сделать так, чтобы дети кушали, - возмутился Олег Кожемяко, побывав в стенах 38 школы.

Родители здесь жаловались и на слишком ранний завтрак, и на качество приготовленных блюд. Иначе говоря, просто невкусно. Неожиданная проверка показала, что дети не едят в столовых и оставляют свои порции практически не тронутыми.

- Все приготовлено, все затрачено, а выходит, что все уходит не в пользу ребенка, а обратно в столовую. Если ребенок не ест сыр, масло, спросите, что ему нужно. Может быть, нужно приготовить творожники, сырники, запеканку, - говорит губернатор. - Это все можно сделать дополнительно к каше или омлету. В целом, мы увидели это, дети до 30% продуктов просто не съедают.

Оказалось, что большую часть блюд дети не едят, а оставляют на столах - невкусно. Фото: Андрей Петров (правительство Приморского края)

Отсутствие гибкого ассортимента и пресность блюд разочаровали губернатора. Он уверен, что мнения школьников в таких вопросах должны учитываться.

Следующее образовательное учреждение, в которое без предупреждения наведался Олег Кожемяко, - вторая гимназия. Там, как оказалось, другая проблема – еще более неприятная.

- Ситуация в гимназии и вовсе могу назвать катастрофической. Мы просто сели и посчитали, сколько вошло в одно блюдо продуктов по стоимости. Исходя из того, что примерно 50 рублей должно стоить блюдо и 20 рублей – молоко, больше 25 рублей ни завпроизводством, ни администрация школы на месте насчитать не смогли. То есть, получается, что половина денежных средств остается в компании. Когда подошли к столу увидели, что 70% дети просто напросто не съели. Это уже качество приготовления блюд. Это крайне недопустимо. Поэтому мы будем избавляться от тех копаний, который так относятся к питанию, и от директоров школ, не способных проконтролировать и организовать вопрос с детским питанием, - заявил губернатор.

Олег Кожемяко уверен, плохая организация детского питания - проблем многих школ. Фото: Андрей Петров (правительство Приморского края)

В итоге рейда были сделаны выводы на счет отношения в некоторых учреждениях к детскому питанию. Глава региона уверен, что во многих школах складывается подобная ситуация. Именно поэтому Олег Кожемяко взял вопрос детского питания на особый контроль с самого верхнего уровня и до самого его низа. Ведь школы должны кормить детей, а не ставить галочки в ведомостях, осваивая бюджетные деньги.

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