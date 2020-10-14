Снимок тигра из Приморья признан лучшим в мире фото дикой природы 2020 года

Камера зафиксировала тигрицу, когда она оставляла на пихте пахучую метку. Фото (фрагмент): автор Сергей Горшков. Предоставлено национальным парком "Земля леопарда"

Лучшей фотографией дикой природы 2020 года по версии английского музея естественной истории стал снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. Картина фотографа Сергея Горшкова завоевала титул «Фотограф года в дикой природе» (Wildlife Photographer of the Year), сообщила пресс-служба нацпарка.

Победителем в одной из номинаций этого крупнейшего в мире конкурса снимков дикой природы Россия стала впервые. Фотография «Объятия» запечатлела полосатого хищника в момент, когда он обнимает вековую пихту, чтобы оставить на дереве свой запах. Это один из тигриных способов метить территорию.

«Тигрица, залитая пятнами света, встает на задние лапы и обнимает дерево. Ее глаза зажмурены, рот растянут в блаженной „улыбке“, щека прижата к коре. Краснокнижные амурские тигры находятся под угрозой исчезновения, но эта кошка спокойна. Она проявляет комфортное поведение в национальном парке „Земля леопарда“, где успешно сохраняют природу — и тигров, и дальневосточных леопардов», — говорится в сообщении пресс-службы национального парка.

Британские эксперты отметили, что уникальная эмоциональная сила фотографии напоминает людям о красоте мира природы и общей ответственности за его защиту.

Фотография "Объятия" признана английским музеем естественной истории лучшим снимком дикой природы 2020 года. Фото: автор Сергей Горшков. Предоставлено национальным парком "Земля леопарда"

Сергею Горшкову при поддержке гидов «Земли леопарда» удалось сделать снимок с помощью профессиональной камеры, оснащенной датчиком движения. Ученые по рисунку полос на шкуре хищницы, уникальному для каждой особи, определили что в кадр попала тигрицы под номером T 41F.

Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 000 работ.

СПРАВКА:

На «Земле леопарда» сейчас зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. Это самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока.

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