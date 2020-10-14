Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» проходит во Владивостоке

Кинофестиваль традиционно открыл губернатор Приморья Олег Кожемяко Фото: primorsky.ru

В минувшую субботу, 10 октября, во Владивостоке в 18-й раз открылся Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Череда киносеансов, творческих встреч, мастер-классов будет продолжаться до 16 октября. В церемонии открытия принял участие губернатор края Олег Кожемяко, который назвал кинофестиваль знаковым мероприятием в области искусства, без которого очень трудно представить Приморье:

- Здесь формируются тенденции и создается киноистория, и все мы говорим на одном языке кинематографа. Понимание и значение этого языка находит отражение у всех людей и народов, представляющих здесь фильмы. Фестиваль с каждым годом расширяет границы, привлекая участников из разных стран, но в то же время увеличивается число территорий края, жители которых смогут увидеть хорошие фильмы и пообщаться с любимыми актерами.

Накануне фестивальную программу представил программный директор «Меридианов» Юрий Гончаров.

Юрий Гончаров Фото: primorsky.ru

«Сделано во Владивостоке»

- Юрий Владимирович, о чем фильмы, снятые приморскими авторами?

- В оргкомитет пришли совершенно разные работы. Кто-то прислал то, что принято называть home video, - человек поехал в деревню к родственникам и снял это на камеру. Кто-то постарался сделать философскую притчу. Кто-то рассказал про открытие магазина, работающего в формате second hand. Интересно, что режиссерам, которые прислали работы на фестиваль, тема не особенно важна. На первый план выходят самовыражение и самоутверждение. Через творчество, познание, опыт они ищут ответы на волнующие их вопросы. Показывают свою реальную жизнь.

- Понятно, что у «Меридианов Тихого» очень строгие критерии отбора и приморским авторам предстоит большой творческий путь, прежде чем они смогут соперничать с мастерами мирового кинематографа. Но возможно, вы бы выделили какие-то работы наших земляков?

- Я бы отметил работу Ирины Бахтиной «Любовь к отеческим гробам. Эхо Порт-Артура» - классика документального кино о русских моряках, Бойсмане, событиях в Порт-Артуре. Это историческое полотно, которое становится особенно актуальным в Год памяти и славы, когда мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Среди авторов, которые представили свои работы на программу «Сделано во Владивостоке», Петр Старостин - он никуда не уходил, его работы многие знают.

- Но большинство все-таки дебютанты, не так ли?

- Совершенно верно. О себе заявили молодые ребята, которые хотят снимать кино. Сейчас такое время, что любой человек может позволить себе попробовать сделать фильм. Необязательно иметь крутую камеру, дорогостоящее оборудование. Подчас достаточно телефона. Главное - задумка, хорошая и оригинальная идея, и видение, как можно ее реализовать. Программа «Сделано во Владивостоке» - объективная картина того, что происходит сейчас в кинематографическом плане в Приморье. Обыватель, может, посмотрит и скажет, что это отличные фильмы. Авторы - молодцы. На самом деле нам очень интересно узнать реакцию зрителей, проанализировать, чтобы в дальнейшем с этим работать.

- Что даст творческой молодежи участие в программе «Сделано во Владивостоке»?

- Мы покажем все картины. Для нас важно, чтобы ребята пришли, посмотрели работы друг друга, оценили, обсудили, сделали выводы. Кроме того, каждого, кто присылал заявку, мы приглашали на мастер-классы, которые будут проходить в рамках фестиваля, в том числе с представителями московской школы нового кино. Приморцы смогут узнать, к примеру, как по-настоящему проводится актерский кастинг.

Это надо увидеть

- Юрий Владимирович, назовите, пожалуйста, фильмы, которые грешно не посмотреть.

- У каждого свое восприятие ценностей жизни. Но думаю, что достоин внимания самой широкой аудитории фильм «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас. Лента посвящена паллиативной помощи, создателю некоммерческой организации «Справедливая помощь» Елизавете Глинке. Объединение занимается оказанием помощи бездомным, умирающим больным, а также одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

- Еще?

- Вторая картина «Эсав» создана по одноименному роману израильского автора Меира Шалева. Речь идет о 40-летнем писателе, который спустя полжизни возвращается в дом своей семьи, чтобы встретиться с братом, укравшим его любовь и средства к существованию. Эта история - современная интерпретация библейской истории Иакова и Исава из «Книги Бытия».

- Чем у нас разбудят эмоции авторы-соотечественники?

- Люди, которым важна историческая память страны, стоит посмотреть документальную ленту «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма и военно-историческую драму «Блокадный дневник» Андрея Зайцева.

Под небом голубым…

- Киносеансы на открытых площадках стали традицией «Меридианов» задолго то того, как пандемия коронавируса стала неотъемлемым фактором жизни. Тем более что открытые показы актуальны в текущий момент. Что уже увидели приморские поклонники киноискусства?

- Автокинотеатр был открыт во Владивостоке 11 октября. По вечерам на центральной площади города состоялись вечерние сеансы на открытом воздухе. Это часть программы XVIII Международного фестиваля «Меридианы Тихого». Так, 11 октября в центре Владивостока показали комедию «Холоп» с Милошем Биковичем и Александрой Бортич в главных ролях. В центре внимания - молодой парень по имени Гриша, сын олигарха, которому грозит тюрьма. Чтобы исправить ребенка, отец идет на крайние меры и вместе с другом-психологом придумывает уникальный проект. На базе заброшенной деревни они воссоздают атмосферу России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Теперь ему приходится выполнять любую порученную работу и учиться находить радости в простоте.

12 октября зрителям представили картину «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел - 2». История закручивается вокруг сотрудников отдела полиции из Барвихи, которые планировали отметить долгожданный праздник в кругу друзей и коллег, но вынуждены ловить преступников, ограбивших ювелирное предприятие в зимнюю ночь. Правоохранителям нужно вернуть украденные драгоценные камни до того, как часы пробьют полночь.

13 октября гости и жители Владивостока смогли посмотреть мелодраму «Лед - 2», рассказывающую о фигуристке Наде и хоккеисте Саше, которые поженились и мечтают о ребенке. 14 октября автолюбителям представили фантастическую картину «Вторжение». Согласно сюжету, девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей, ведь она несет угрозу вселенского масштаба.

- Каким фильмом финиширует работа автомобильного кинотеатра?

- Сегодня, 15 октября, состоится заключительный сеанс автокинотеатра. В программе - показ фильма «Отель «Белград», являющегося продолжением третьего сезона популярного российского сериала «Элеон».

ДОСЛОВНО

Заместитель председателя правительства - министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова:

- Программа кинофестиваля в этом году поражает разнообразием. Уверена, каждый из фильмов обязательно найдет своего зрителя. Особенно хотелось бы отметить, что часть лент посвящена важной для каждого из нас теме - 75-летию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.