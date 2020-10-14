Приморские врачи из «красной зоны» первыми получили вакцину от COVID-19

Медицинские учреждения Приморья сейчас готовят списки сотрудников для второй волны вакцинации от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая партия зарегистрированной вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции поставлена в Приморье. Первыми вакцинацию прошли влачи из «красной зоны»: те, что каждый день контактируют с людьми, которым поставлен диагноз COVID-19.

На сегодняшний день вакцинирован 21 медицинский работник линии риска – это медработники в ковидных госпиталях, в инфекционных бригадах поликлиник и станций скорой помощи. Все прошедшие вакцинацию находятся под ежедневным медицинским наблюдением.

Вскоре в Приморье поступит вторая партия вакцины, медицинские учреждения уже готовятся к вакцинации своих сотрудников, составляя списки.

- В первую волну мы не попали, вакцинированных медработников у нас пока нет. В то же время до нас донесли, что вакцинация продолжится, и мы можем подавать списки на этот препарат. Поэтому мы готовимся, подали заявку на наших сотрудников, - отмечает заместитель главного врача Владивостокской клинической больницы №2 по санитарно-эпидемиологическим вопросам Алла Терех.

Алла Терех. Фото: Vladmedicina.ru

Перед тем, как привить остальных медицинских работников, необходимо проследить за состоянием здоровья уже вакцинированных медиков. Впрочем, как говорит Александр Гинцбург, лидер команды Центра Гамалеи, создавшей первую в мире вакцину против COVID-19, препарат «Спутник V» абсолютно безопасен.

- Я считал и считаю, что вакцина полностью безопасна. А у меня довольно-таки большой опыт работы с аналогичными препаратами, которые были нами сделаны раньше: вакцина против Эболы, вакцина против МERSа. Мы ее не успели зарегистрировать. А MERS - это тоже коронавирус с летальностью до 40 процентов, который очень похож на возбудитель COVID-19. Та вакцина от этой сильно не отличается, - констатировал Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург. Фото: Сергей Имхеев/РГ.

Александр Гинцбург также заявил сам уже давно привит этой вакциной и не боится контактировать с зараженными.

- Я вакцинирован. У меня высокий титр антител. Я полностью защищен и совсем неопасен. Все наши девочки и мальчики, все сотрудники вакцинированы. И уже давно. Кололи свою вакцину. Кололи после того, как вкололи себе. Когда поняли, что она безопасна. Кололи, чтобы здесь нормально жить и работать, официально проводить нашу вакцину в жизнь. Все же должны ходить на работу. Должны собираться, обсуждать в коллективе полученные результаты, свободно общаться. И не думать, что, когда ты покашлял или лишнюю порцию мороженого съел и у тебя в горле засвербело, что это у тебя ковид. Чтобы эти совершенно психоненормальные вещи убрать, мы всех провакцинировали. Добровольно. Я ни одному человеку не предлагал вакцинироваться. Но, честно говоря, ни одному и не отказал.

Ученый также рассказал, какие существуют ограничения на «Спутник V», так он отметил, люди какого возраста могут пройти вакцинацию.

- Пока возраст для вакцинации 18-60 лет. Но одна из задач пострегистрационных исследований на 40 тысячах человек, провести их на возрастных группах 70, 80 лет и больше, - заявил Александр Гинцбург.

Напоминаем, что в Приморье до особого распоряжения действует режим повышенной готовности и жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К ним относятся "масочный режим" и сохранение "социальной дистанции" в местах значительного скопления людей.