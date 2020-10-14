Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Приморские врачи из «красной зоны» первыми получили вакцину от COVID-19

Вакцинированные «Спутником V» медработники находятся под наблюдением, но, как уверяет создатель вакцины Александр Гинцбург, бояться нечего
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
КомментироватьОставить комментарий
Медицинские учреждения Приморья сейчас готовят списки сотрудников для второй волны вакцинации от COVID-19.

Медицинские учреждения Приморья сейчас готовят списки сотрудников для второй волны вакцинации от COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая партия зарегистрированной вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции поставлена в Приморье. Первыми вакцинацию прошли влачи из «красной зоны»: те, что каждый день контактируют с людьми, которым поставлен диагноз COVID-19.

На сегодняшний день вакцинирован 21 медицинский работник линии риска – это медработники в ковидных госпиталях, в инфекционных бригадах поликлиник и станций скорой помощи. Все прошедшие вакцинацию находятся под ежедневным медицинским наблюдением.

Вскоре в Приморье поступит вторая партия вакцины, медицинские учреждения уже готовятся к вакцинации своих сотрудников, составляя списки.

- В первую волну мы не попали, вакцинированных медработников у нас пока нет. В то же время до нас донесли, что вакцинация продолжится, и мы можем подавать списки на этот препарат. Поэтому мы готовимся, подали заявку на наших сотрудников, - отмечает заместитель главного врача Владивостокской клинической больницы №2 по санитарно-эпидемиологическим вопросам Алла Терех.

Алла Терех. Фото: Vladmedicina.ru

Алла Терех. Фото: Vladmedicina.ru

Перед тем, как привить остальных медицинских работников, необходимо проследить за состоянием здоровья уже вакцинированных медиков. Впрочем, как говорит Александр Гинцбург, лидер команды Центра Гамалеи, создавшей первую в мире вакцину против COVID-19, препарат «Спутник V» абсолютно безопасен.

- Я считал и считаю, что вакцина полностью безопасна. А у меня довольно-таки большой опыт работы с аналогичными препаратами, которые были нами сделаны раньше: вакцина против Эболы, вакцина против МERSа. Мы ее не успели зарегистрировать. А MERS - это тоже коронавирус с летальностью до 40 процентов, который очень похож на возбудитель COVID-19. Та вакцина от этой сильно не отличается, - констатировал Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург. Фото: Сергей Имхеев/РГ.

Александр Гинцбург. Фото: Сергей Имхеев/РГ.

Александр Гинцбург также заявил сам уже давно привит этой вакциной и не боится контактировать с зараженными.

- Я вакцинирован. У меня высокий титр антител. Я полностью защищен и совсем неопасен. Все наши девочки и мальчики, все сотрудники вакцинированы. И уже давно. Кололи свою вакцину. Кололи после того, как вкололи себе. Когда поняли, что она безопасна. Кололи, чтобы здесь нормально жить и работать, официально проводить нашу вакцину в жизнь. Все же должны ходить на работу. Должны собираться, обсуждать в коллективе полученные результаты, свободно общаться. И не думать, что, когда ты покашлял или лишнюю порцию мороженого съел и у тебя в горле засвербело, что это у тебя ковид. Чтобы эти совершенно психоненормальные вещи убрать, мы всех провакцинировали. Добровольно. Я ни одному человеку не предлагал вакцинироваться. Но, честно говоря, ни одному и не отказал.

Ученый также рассказал, какие существуют ограничения на «Спутник V», так он отметил, люди какого возраста могут пройти вакцинацию.

- Пока возраст для вакцинации 18-60 лет. Но одна из задач пострегистрационных исследований на 40 тысячах человек, провести их на возрастных группах 70, 80 лет и больше, - заявил Александр Гинцбург.

Напоминаем, что в Приморье до особого распоряжения действует режим повышенной готовности и жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К ним относятся "масочный режим" и сохранение "социальной дистанции" в местах значительного скопления людей.

Интересное

Рекомендуемые