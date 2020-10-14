«В голове была одна мысль – лишь бы выжить»: житель Приморья голыми руками отбился от разъяренной медведицы

На снимке 68-летний выживший после нападения медведя. Фото: Предоставлено героем публикации

Медведь – один из самых опасных хищников. Встреча с ним – смертельна, особенно, когда речь идет о медведице, которая почувствовала, что ее малышу что-то угрожает. Выжить человеку в такой ситуации практически невозможно. Однако 68-летнему Геннадию Мансуровичу из Приморья это удалось. Его встреча с косолапым едва не обернулась настоящей трагедией. Но он выжил. К сожалению, не удалось обойтись без травм, ведь разъяренное животное было готово растерзать приморца. Только в этом объективно неравном бою победу одержал человек. Притом, голыми руками.

Сперва информация о вышившем после нападения медведя появилась в ИА UssurMedia. Там было указано, что случилось все в окрестностях села Каменушки. В этот день Геннадий Мансурович пошел по работе в лес за семенами. Он занимается выращиванием кустарников. Говорит, живет рядом с тайгой всю жизнь и знает, что там есть медведи, но что их так много даже не догадывался.

- Ничего с собой в лес не взял такого, только рюкзачок за спиной. Пошел один, потому что тайга – моя стихий. Сел на велосипед и поехал. Потом припарковал его у кустиков и пошел вниз по склону. Там я увидел огромный поваленный кедр, а земля была усыпана шишками. На первый взгляд мне показалось, что там не меньше полусотни, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Геннадий Каюмов. - Я обошел вершину поваленного дерева. Прошел еще пять-шесть метров и слышу - шорох. Смотрю наверх - медвежонок спускается. «Ух, ты!» - сказал я вслух. Стоило мне это произнести, как в метрах 6 я увидел медведицу. Она сразу набросилась на меня. Видимо слова «ух, ты» она восприняла как прямую угрозу. Угрозу для медвежонка. Встала на дыбы.

В руках у приморца ничего. Только палка, которой он хлестанул хищницу. Только это лишний раз разозлило маму, и она набросилась на мужчину. Зверь сперва разодрал лицо Геннадия лапой, а затем вцепился в бедро.

- Лежу я после этого вниз головой. Медведица ревет на меня. И я реву. Я уже в глаза не смотрю ей. Боюсь. Еще некоторое время пролежал так и слушал ее рев. Был в шоковом состоянии. После того, как добрался сам до тропы, понял, что когда летел кубарем вниз после нападения, сломал запястье, а бедро подрано. К счастью, удалось дойти до велосипеда и на нем доехать до лесника. ТУ него там была телефонная связь. Он и вызвал мне скорую помощь.

Геннадий Мансурович вспоминает, что в тот момент он вообще не чувствовал боли. Шок так сработал.

- У меня была только одна мысль в голове: «Господи, лишь бы выжить» и ничего больше. Страх и боль были только ночью, когда сделали операцию. До утра был мандраж. А тогда была только мысль о выживании, - делится воспоминаниями Геннадий Мансурович.

Дальневосточник уверен, что на его месте мог оказаться каждый. Ситуация могла бы обернуться куда более плачевно, если бы медведь напал на ребенка или женщину, ведь почти все местные ходят в тот лес по грибы. К счастью, такого не произошло.

Сейчас Геннадий Каюмов чувствует себя намного лучше. Его уже выписали из больницы, и он вернулся в свою стихию – в тайгу. Разодранный медведем рюкзак – теперь трофей. Трофей, еще и обозначающий, что как бы привычен не был для человека лес, в нем всегда таится опасность.