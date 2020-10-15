НЗМУ нужен для укрепления позиций России и развития экономики Приморья – эксперты

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Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ) вновь стал предметом обсуждений. Во вторник, 13 октября, на расширенном заседании Комиссии РАН по Программе ООН по окружающей среде во Владивостоке в Доме ученых ДВО РАН эксперты заслушали доклад о результатах научного экспресс-анализа экологической безопасности завода. На обсуждениях присутствовали члены Комитета РАН по Программе ООН, Комиссии по экологической безопасности и природопользованию Общественных Палат России и Приморья, ЮНЕПКОМа. В состав участников вошли и представители краевого правительства, Комитетов по экологии и природопользованию РСПП и ТПП РФ, дирекции НЗМУ, ДВО РАН и ДВФУ.

РИСКИ ПРОСЧИТАНЫ

По словам ученого секретаря Комитета РАН по Программе ООН Виктора Усова, к анализу возможного воздействия предприятия на природу, населенные пункты и их жителей привлекли лучших экспертов. Специалисты Национального научного центра морской биологии им. А.В.Жирмунского (ННЦМБ) ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) всё внимательно изучили и дали свои рекомендации, которые нужно учитывать при строительстве и запуске завода.

Виктор Усов считает, что перед строительством нужно учитывать все изменения окружающей среды, а также просчитать все возможные риски после ввода предприятия в эксплуатацию:

- Мы знаем особенности нашего края, поэтому максимум внимания уделили тайфунам и землетрясениям. Фокусировались не только на безопасности технологий, - подчеркнул Усов.

Исполнительный директор АО «НЗМУ» Виктор Гребенюков, заверил, что дирекция завода тоже учитывает эти моменты и прорабатывает все возможные пути решения. Например, для гарантии сейсмобезопасности будут проводиться соответствующие земельные и технические работы.

ТЕХНОЛОГИИ ДАЮТ ГАРАНТИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство предприятия прорабатывает даже самые нереальные вероятности, которые обсуждают в сети: что будет, если смешать пары нефти, метанола и угольную пыль?

Точно известно от технических экспертов, что при внештатной ситуации на таком заводе производство остановится автоматически. Да, это приведет к экономическим издержкам, но зато не даст навредить самому заводу и окружающей среде.

- Мы выбрали проверенные современные технологии, показали проект экспертам разной специализации, просчитали риски десятками методов. Поэтому и говорим уверенно — завод безопасен, - отметил Гребенюков.

Любое минимально негативное воздействие на природу будет минимизировано: одной из задач, поставленных учёными, стало проектирование рассеивающего выпуска для рассола (концентрата морской воды), который будет в небольших количествах образовываться в процессе производства. Именно такой способ предусматривает российское законодательство.

В наш век, когда у каждого в кармане находится телефон с доступом в интернет, нет смысла закрываться или давать людям недостоверную информацию, подчеркивает представитель НЗМУ. Предприятие идет по пути открытости, активно реагирует на мнение приморцев (это была одна из причин созыва этого заседания), рассказывает о своей работе на ресурсах, удобных людям: собственный сайт, страничка в Instagram. Открыли и общественные приемные для тех, кто далек от технологий.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ РОССИИ

У строительства Находкинского завода, определенно, есть ряд своих плюсов. Безусловно, это рабочие места: почти полторы тысячи новых вакансий со средней зарплатой больше 110 000 рублей. Команде завода обещают не только хороший заработок, но и собственный микрорайон с гибкими условиями аренды и возмещения платы за съем жилья.

Один из ключевых положительных моментов — это большие налоговые отчисления в бюджеты Находки и Приморья. Только за первые 5 лет после запуска проекта завод заплатит больше 1,5 миллиардов рублей, в будущем, когда закончится период льгот, цифра вырастет почти до 6 миллиардов в год налоговых выплат, которые смогут пойти на развитие края и города. А для России в целом — это увеличение экспортного потенциала.

Средние поступления в региональный бюджет составят 5 миллиардов 582 миллионов рублей в год, в местный бюджет - 138 миллионов рублей в год.

С этим согласен и Виктор Усов. По его мнению, этот объект, который Приморье ждет еще с 2011 года, нужен для укрепления внешнеэкономических позиций России и для развития Приморского края.

С ним солидарны коллеги: «Работа завода может помочь в развитии деятельности других краевых предприятий, которые трудятся в смежных областях», - считает доктор технических наук, профессор ДВФУ Валерий Петухов,

КОНТРОЛИРОВАТЬ БУДУТ УЧЕНЫЕ

Определять итоги работы НЗМУ будут так же ученые и специалисты разных сфер деятельности. Одним из способов станет изучение морских обитателей, объяснил Сергей Масленников, старший научный сотрудник, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН. Например, если будут страдать морские ежи, мидии, гребешки, трепанги, крабы, водоросли, то будут приняты соответствующие меры для улучшения безопасности акватории.

- Мы не видим препятствий, чтобы проект был реализован, - отметил Петухов, но важно все моменты отразить в документации. Научное сообщество намерено следить за исполнением требований и рекомендаций, составленных для завода.

В финале Виктор Усов сказал, что они изучили мировую практику по подобным предприятиям: по его словам, если предусмотреть решение вероятных проблем, провести квалифицированную экологическую экспертизу до начала строительства завода, а затем следить за соблюдением требований, то НЗМУ будет работать на благо региона.

СПРАВКА «КП»

Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ) – это масштабный инвестиционный проект строительства завода по производству метанола и азотных удобрений. Предприятие будет построено недалеко от морского порта Находка, что позволит быть близко к целевому рынку сбыта — Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также к Индии и Латинской Америке. В планах – выпускать 1,8 миллионов тонн метанола (1 этап) и 1,8 миллионов тонн аммиака (2 этап). В качестве 3 этапа возможно развитие карбамидного производства. Строительство первого этапа началось в 4 квартале 2019 года. Выход на полную проектную мощность запланирован на 2023 год.