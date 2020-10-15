Роды, такси, автопробки и ДПС: во Владивостоке полицейские помогли роженице

Полицейские во Владивостоке помогли женщине вовремя добраться до роддома. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Полицейские во Владивостоке помогли женщине вовремя добраться до роддома. Роды грозили состояться прямо в такси, которое ранним утром попало в многокилометровую пробку на перекрестке улицы Русской с проспектом 100-летия Владивостоку.

Когда жительница Уссурийска Анастасия поняла, что рожает, ее муж был в командировке и женщина решила самостоятельно добраться во Владивосток до роддома, с которым был заключен контракт. Большая часть пути уже была преодолена, но машина попала в пробку.

Инспекторы городского полка ДПС старший лейтенант полиции Александр Комаров и лейтенант полиции Денис Ляшенко в будний день по долгу службы находились на участке дороги, где из-за укладки асфальта образовался автомобильный затор. Увидев сотрудников полиции, сидевшая в такси девушка, попросила о помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции, включив сирену и световые сигналы, помогли машине с роженицей выбраться из пробки и сопроводили автомобиль до Родильного дома № 4. Убедившись, что будущая мама находится в надежных руках медперсонала, инспекторы вернулись к месту дежурства, сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Госавтоинспекция Владивостока сделала молодой семье подарок - детское автомобильное кресло. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Роды прошли благополучно, на свет появилась здоровая девочка, которую назвали Полиной. В день выписки мамы и новорожденного ребенка возле роддома молодую семью ожидал сюрприз. Полицейские поздравили счастливых родителей, пожелали им крепкого здоровья, безопасных дорог, долгой и счастливой жизни и вручили подарок от Госавтоинспекции города Владивостока — детское автомобильное кресло.

Новоиспеченные мать и отец от всей души поблагодарили сотрудников полиции за помощь, заметив, что, если бы не они, неизвестно, насколько благополучно все закончилось.

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