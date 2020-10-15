Загадочная авиакатастрофа: в Приморье началось расследование крушения Ли-2, при котором погибли 9 военных

Катастрофа случилась во время войны с Японией в 1945 году. Фото: «Авиапоиск».

В Приморье решили заняться расследованием одной из самых загадочных авиакатастроф прошлого века. Речь пойдет о крушении транспортного самолета Ли-12, который пропал 21 августа 1945 года во время войны с Японией.

На сегодняшний день известно, что воздушное судно, входило в состав 281-го отдельного транспортного авиаполка 9-ой воздушной армии. 21 августа самолет выполнял боевое задание и высадил десант в Гирине. Только вот обратно на аэродром «Мучная», что в Черниговке, транспортное средство не вернулось. Как сообщают жители села Горный Хутор, останки военных, что были на борту Ли-2, нашли через год, в 1946, притом - случайно. Затем их на телеге доставили в село и захоронили на его окраине.

Как следует из Центрального архива министерства обороны, в период с 9 июня 1945 по 2 сентября того же года в указанном авиаполку погибли 9 человек, входящих в состав одного экипажа. Однако даже по истечению 75 лет ответить на главные вопросы так и не удалось. Они так и остались открытыми. И вот активисты приморского объединения «Авиапоиск» сообщили о том, что займутся расследованием загадочной авиакатастрофы.

В частности, поисковики хотят выяснить, почему среди погибших 9 человек, когда в состав экипажа должны были войти лишь 6; почему найденные останки захоронили без участия военных; по какой причине указанные 9 челочек по документам проходят как «не вернувшиеся с боевого задания», а не захороненные. Все эти пробелы активисты надеются восполнить во время собственного расследования.

- В начале мы намерены провести полевые работы на месте падения самолета, чтобы найти номера и личные вещи, - сообщают в ППО «Авиапоиск». - Потом необходимо будет изъять останки из старой могилы экипажа на пустыре и уже со всеми почестями захоронить в Горном Хуторе.

Помогать активистам будут староста села и педагог местного дома детского творчества.