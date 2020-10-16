Школьные столовые поставили на контроль

От столовых требуют качества и разнообразия. И не навязывать детям то, что они не едят. Фото: Анастасия Котлярова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Гуменюк:

- На питание детей деньги выделяет государство, и мы со своей стороны не можем позволить, чтобы государственные деньги уходили в бак с отходами

Вопрос о школьных столовых в Приморье на этой неделе вышел на первый план. 14 октября глава Владивостока Олег Гуменюк провел селекторное совещание с директорами муниципальных школ города, где сообщил, что в ближайшие 10 дней в краевой столице проверят качество питания в каждом учебном заведении. А уже на следующий день глава города лично проверил, чем кормят детей в школах номер 2 и 73.

БАК С ОТХОДАМИ – ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Разговор с поварами был строгим и конкретным: сколько детей позавтракало, предлагают ли блюда на выбор, много ли остается отходов? Получив ответы, Олег Гуменюк лично посмотрел, как завтракают дети.

В школе № 2 с утра детям предлагали гречневую кашу с молоком или рыбные котлеты. Такой разнообразный подход позволяет накормить более 300 детей. Но есть и недоработки. Выяснилось, что дети плохо едят хлеб с маслом. Поварам порекомендовали не навязывать его детям, а использовать в других блюдах. К примеру, жарить гренки.

- Ваша первоочередная задача - чтобы было вкусно, сытно, разнообразно. А ведро с отходами – это главный показатель того, вкусно или невкусно приготовлена еда, - напоминает сотрудникам школы Олег Гуменюк.

Он также добавляет, что на питание детей деньги выделяет государство. И нельзя, чтобы государственные деньги уходили в бак с отходами.

В школе № 73 ситуация лучше. Здесь повара из одного только хлеба делают несколько вариантов блюд. Это и гренки, и сухарики, и бутерброды. Такой же подход и к основным блюдам. Остатков после завтрака почти нет.

В ходе поездки глава Владивостока также пообщался и с самими учениками. Ведь они – главные критики питания. Многие из детей говорят, что школьному питанию не хватает разнообразия. Некоторые просят добавить больше фруктов.

Вслед за главой города в школьные столовые отправятся его заместители и депутаты Думы. Фото: Анастасия Котлярова

В ДЕТСАДАХ - ТОЖЕ

В ближайшие 10 дней в краевой столице проверят качество питания в каждом учебном заведении. Вслед за главой администрации города в школьные столовые отправились его заместители, а также депутаты городской думы.

- По тем сообщениям, что мне шлют родители школьников, и тому, что лично я увидел в последние дни в школьных столовых, можно сделать вывод, что зачастую детей кормят тем, что сами взрослые есть бы не стали, - сказал Олег Гуменюк. – Вы должны сделать так, чтобы ребенок захотел позавтракать в школе. Чтобы было вкусно. Это же касается полдников и обедов.

Глава города рассказал, что во время проверки одной из школ было замечено, что дети не съели 70 % приготовленного для них завтрака.

- Этого быть не должно ни в коем случае, - заявил Олег Гуменюк, проводя совещание с директорами школ. Он потребовал от них неукоснительно контролировать работу столовых.

Также Олег Гуменюк обратил внимание на работу поставщиков питания. С одним из них договор может быть расторгнут.

После учебных заведений проверки пройдут во всех детских садах Владивостока.