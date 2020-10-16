«Мест нет. Вообще нет»: после суток ожидания скорой помощи зараженной коронавирусом отказали в госпитализации в Приморье

Женщине отказали в госпитализации уже в больнице, ей пришлось ехать домой и лечиться дома. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторая волна коронавируса добралась и до Приморского края. Ежедневно число зараженных в регионе увеличивается на сотню. И это не могло не отразиться на ситуации в госпиталях. Часть из них просто-напросто переполнена. Вместе с тем, заболеваемость не дремлет и продолжает поражать все больше и больше людей. К чему приведет такая скорость распространения коронавируса – покажет время, но уже есть первые «звонки».

В неприятной ситуации оказался Дмитрий, житель Владивостока. Началось все в первых числах месяца, когда его супруга Елена почувствовала себя нехорошо. Повышенная температура, кашель и недомогание в период эпидемии – крайне тревожный знак. Согласно всем наставлениям, Дмитрий 8 октября вызвал врача местной поликлиники домой. Медик померила температуру и взяла анализы на коронавирус. В завершении специалист прописала женщине противовирусное и ушла. Спустя несколько дней Елена позвонила, чтобы узнать результаты тестирования и выяснила, что она заражена ковидом. Дата - 12 октября.

На следующий день на дом снова пришел врач местной поликлиники. На месте она оформила направление на экстренную госпитализацию и дала рекомендацию на лечение в стационаре.

Можно разобрать, что в направлении указано, причина госпитализации - коронавирусная инфекция. Фото: Предоставлено героем публикации

В этот же день Дмитрий вызвал скорую помощь, чтобы супругу увезли на лечение. Бригада прибыла 14 октября вечером и увезла Елену в ковидный госпиталь на Черемуховой. Он там расположен в здании Приморского краевого диагностического центра – структурного подразделения Краевого центра специализированных видов медицинской помощи. Госпиталь там рассчитан на 100 мест для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Но вот там Анашкины столкнулись с проблемой. Им отказали в госпитализации.

- Сперва нам говорили о том, что у нас на руках нет справки, которая бы подтвердила наличие коронавируса. Как нам потом объяснила врач, раньше для госпитализации хватало направления на лечение от коронавируса, а сейчас, видимо, что-то поменялось, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Дмитрий Анашкин, супруг зараженной коронавирусом. – Но, когда сотрудник госпиталя проговорился о том, что в больнице просто нет мест, мы все поняли. История со справкой условная, истинная причина, скорее всего, в переполненности госпиталя и отсутствии койко-мест. В тот день я пытался добиться того, чтобы свой отказ они оформили официально – в документе. Но все тщетно, такой бумаги у нас на руках нет. Да и врач госпиталя нам рассказал, что часто бригады скорой помощи привозят зараженных пациентов в госпитали, которые просто не могут принять пациентов из-за отсутствия мест.

Чтобы разобраться в ситуации и выяснить, что же на самом деле было причиной отказа в госпитализации, «Комсомолка» обратилась в краевой минздрав.

- Скорая не может везти пациентов в госпиталь, заведомо зная о том, что он переполнен. Они в госпиталь обратились сами, и у них на момент обращения не было мазка ПЦР с результатом тестирования. Женщину и не должны были госпитализировать, потому это в первую очередь это забота о ней, ведь женщина могла быть и здорова. Как госпиталь мог взять ее на лечение к инфекционным больным, если у нее не было документа, подтверждающего, что у нее есть коронавирус, - сообщают «КП-Владивосток» в минздраве Приморского края.

Кстати, у самого Дмитрия анализы на коронавирус не взяли до сих пор. Из-за того, что у него никаких симптомов он проходит только как контактное лицо. Сейчас он вместе с супругой находится на изоляции дома. Лечение им прописал врач поликлиники, которая приходит к пациентке на дом и смотрит за состоянием ее здоровья. К слову, у Елены до сих пор нет на руках справки, которая бы подтвердила наличие в организме коронавирусной инфекции, но это не помешало специалисту назначить ей лечение от ковида. Госпитализироваться Анушкины больше не планируют, будут поправляться дома.

Стоит отметить, что отрицать тот факт, что сейчас госпитали региона переполнены в минздраве не стали. Ответили, что заняты 90% койко-мест в ковидных больницах региона. Поэтому сейчас так важно придерживаться всех рекомендаций специалистов и заботиться о своем здоровье. Велика вероятность, что в ближайшие недели ситуация с эпидемией в регионе лишь усугубится, поэтому береги себя и своих близких.

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