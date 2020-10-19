Только смелым покоряются вершины. Сотни дальневосточников стали участниками масштабного фестиваля Falaza Trail Ultra 2020

Спортивный фестиваль на Фалазе прошел с размахом Фото: Милана СОКОЛ

Спортивный фестиваль Falaza Trail Ultra 2020, посвященный 72-ой годовщине со дня образования Приморского края, с размахом прошел на горнолыжной базе «Грибановка». На протяжении двух дней любители спорта со всего Дальнего Востока соревновались в скорости и выносливости. Апогеем праздника стало покорение вершины горы Литовка или, как ее принято называть – Фалаза. Масштабный подъем смогли осилить даже новички. Главным идейным вдохновителем мероприятия стала общественная организация «Здоровое Приморье». А воплотить проект в жизнь помогли партия «Единая Россия», министерство спорта Приморья, руководство базы отдыха, команда Falaza Race Team и компания «Владприз». Корреспонденту «КП» посчастливилось оказаться среди тех, кто покорил вершину. Рассказываем, как все прошло.

Ребята провели день с пользой на природе Фото: Милана СОКОЛ

Место для спортивного праздника было выбрано не случайно, на базе отдыха «Грибановка» в Шкотовском районе вот уже несколько лет осенью проходят масштабные состязания. В этом году фестиваль получил многодневный формат и целую команду организаторов. Мероприятие приурочили ко Дню рождения Приморья, собрав профессиональных спортсменов и тех, кто только делает первые шаги в спорте. Словом, в живописнейшем уголке края оказались все, кто решил провести выходные с пользой на природе.

Дружная команда участников перед стартом Фото: Милана СОКОЛ

– Идея организовать подобное мероприятие появилась еще год назад, по совету Олега Кожемяко. Совместно с партией «Единая Россия» начали потихонечку подготовку. Заявки подали больше 450 человек, это только официально. Еще многие приехали семьями без предварительной регистрации. Присоединилась также лига ходьбы «Женшень», вместо 45 приехали 108 человек. В участии никому не отказали, постарались отметить всех, кто бегал на разные дистанции и покорял вершину, – поделился председатель НО «Здоровое Приморье» Александр Нестеренко.

Идейный вдохновитель мероприятия Александр Нестеренко Фото: Милана СОКОЛ

Александр Владимирович, которому в этом году исполнилось 80 лет, на протяжении всей жизни занимается спортом. Легкоатлет не только привил любовь к физической активности своему сыну Андрею, но и привлек к занятиям сотни девчонок и мальчишек. Семейный подряд Нестеренко с легкостью подал пример и помог участникам восхождения на Фалазу.

Кстати о подъеме, местами было действительно сложно. Хоть гора и считается одной из самых посещаемых и легкодоступных в Приморье, тропа к вершине оказалась скована льдом. Благодаря поддержке опытных наставников и общему спортивному духу большая часть участников все же дошла до вершины. При этом гору штурмовали даже семьи с детьми, многие осваивали маршрут впервые. Стоит отметить, что пик Литовки находится на высоте 1279 метров над уровнем моря. С вершины открывается шикарный вид. В среднем дорога туда и обратно занимает около трех часов, но этого того стоит.

Участникам пришлось потрудиться, чтобы преодолеть скользкие участки Фото: Милана СОКОЛ

Самый маленький покоритель вершин Фото: Милана СОКОЛ

Завершив восхождение, депутат ЗС ПК, глава владивостокского отделения партии «Единая Россия» Александр Щербаков поделился личными впечатлениями.

– Восхождение далось нам нелегко. На подножье – золотая приморская осень, а на вершине гололед и снег. Вид открывается впечатляющий, родной край вновь меня поразил своей невероятной красотой. Охватили взором весь пейзаж – и горы, и море. На самой вершине провели импровизированный митинг, людей было неожиданно много, всех поздравили с Днем края, водрузили флаги. Все спускались счастливые и довольные. Мы были вместе и мы победили, – с воодушевлением рассказал Александр Владимирович.

Александр Щербаков одним из первых оказался на вершине Фото: Милана СОКОЛ

Прекрасный пейзаж на Фалазе Фото: Милана СОКОЛ

Помимо спортивной составляющей организаторы решили уделить внимание и экологии. Партия «Единая Россия» заготовила все необходимое для масштабной уборки. Мусорные мешки и перчатки раздали всем, кто решил потрудиться на благо природы.

– Мы поддерживаем спортивные проекты, которые реализуются на территории Приморья. У нашего отделения очень спортивный секретарь – губернатор Олег Кожемяко, поэтому партия активно участвует в общественной жизни края. На фестиваль приехал весь руководящий состав. Часть отправилась на вершину, часть осталась на базе, чтобы организовать субботник. Мы привели в порядок эту прекрасную территорию. Все мы – патриоты своего края и готовы для него совершать добрые дела, – отметила первый заместитель Секретаря приморского отделения партии «Единая Россия» Галина Хохлова.

Галина Хохлова обратилась с напутстввенными словами к собравшимся Фото: Милана СОКОЛ

Партия помогла организовать масштабные соревнования и субботник Фото: Милана СОКОЛ

Вечером в воскресенье состоялась торжественная церемония награждения участников. За два дня соревнований спортсмены пробежали дистанции 7, 11, 18 и 24 километра. Для самых юных атлетов организовали забег на 500 метров и 1,5 километра. Памятные призы и медали получили не только приморцы, но и представители Хабаровского края.

Радость победы спортсмены разделили с близкими Фото: Милана СОКОЛ

Праздник прошел весело, дружно и активно. Всех гостей мероприятия угостили вкусных пловом, ароматным чаем и сладостями.

– Готовили фестиваль целый месяц. Старались, чтобы мероприятие запомнилось надолго и понравилось всем гостям. Проработали маршрут, творчески подошли к призам, закупили дорогостоящее оборудование, которое помогло с точностью отследить результаты спортсменов. Особой рекламы не было, но людей оказалось действительно много. В Анисимовку приехали и участники прошлых соревнований. Мы в сентябре совместно со «Здоровым Приморьем» организовывали «Фортовый трейл» на Русском острове, он прошел не менее масштабно. Надеюсь и в этот раз получим восторженные отзывы, – подытожил известный спортивный деятель, почетный член федерации спортивного ориентирования РФ, представитель компании «Владприз» Александр Лебедев.

Александр Лебедев стал проводником на горе Литовка Фото: Милана СОКОЛ

Не исключено, что спортивный фестиваль станет доброй ежегодной традицией. А пока гости праздника могут пересмотреть атмосферные фото с входных. Приятным напоминание о посещении Фалазы станут и медали в форме кленового листа, которые получили все участники восхождения.

Все участники получили медали Фото: Милана СОКОЛ

Александр Нестеренко, Галина Хохлова и Александр Щербаков торжественно наградили победителей Фото: Милана СОКОЛ

Яркий номер подарила гостям федерация спортивной аэробики Приморского края Фото: Милана СОКОЛ

Представительницы прекрасной половины человечества принимают заслуженные поздравления Фото: Милана СОКОЛ

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