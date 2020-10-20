«Это часть моей души, часть меня»: школьница из Приморья делает инвалидные коляски и раздает их несчастным собакам

Кристине 16 лет, и она делает коляски для собак-инвалидов. Фото: Предоставлено героем публикации

Постукивания колес, которые доносятся из-за угла улицы. Радостный лай собаки. И ни с чем несравнимые чувства хозяйки, увидевшей своего питомца таким счастливым. А все потому что четвероногий еще недавно совсем не мог передвигаться самостоятельно. От старости у него отнялись задние лапы. От бега, как и от обыкновенной ходьбы, пришлось отказаться. Адские страдания и тоска развеялись с появлением инвалидной коляски. Она заменила ему задние лапки. С этого момента он начал новую жизнь. Своим новым ногам-колесам он обязан школьнице из Приморья, которая собственноручно смастерила инвалидную коляску и подарила ее на день рождения собаки.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВОЙ КОЛЯСКИ

Кристине из Уссурийска всего 16 лет. Умница и красавица удивила родителей несколько лет назад, когда заявила – «я буду делать инвалидные коляски для собак». Мама и папа уже давно привыкли к креативным идеям дочери и в принципе были готовы практически ко всему. Но не к тому, что их ребенок будет мастерить коляски. Но идею поддержали, хобби ведь альтруистское.

- Да в принципе в школе я веду себя активно и участвую практически во всех мероприятиях. Сначала я организовала в школе акцию по сбору помощи приютам и уже там увидела собаку-инвалида, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Кристина Станкова. – Идея создания колясок появилась не спонтанно. Я просто пришла в приют, увидела собаку-инвалида, и меня это очень сильно, конечно, тронуло.

Кристина признается, что никогда раньше не видела животных-инвалидов. Знала о том, что такие существуют, но чтобы встретиться с четвероногим с ограниченными возможностями – никогда. Но забыть увиденное она не смогла. Полезла в интернет.

Первую коляску Кристина сделала два года назад. Фото: Предоставлено героем публикации

- Сначала начала читать просто про животных-инвалидов. Затем наткнулась на видео-уроки о том, как мастерить коляски для собак у себя дома, - говорит Кристина. - Я посмотрела и подумала: «ух, ты, как интересно, это же не так уж и сложно, я тоже могу такое сделать». Попросила у папы труб и помощи. Он сначала вообще не понимал, для чего мне все эти детали, но потом вопросов ни у кого не было.

Так и появилась первая коляска, сделанная Кристиной для нуждающихся собак. Особого значения ей она не придавала, говорит: «просто хотела попробовать, в качестве хобби». Тогда никто и не догадывался, что хобби Кристины способно осчастливить такое количество четвероногих.

ВМЕСТО ЛАПОК – КОЛЕСА

Первая коляска нашла своего обладателя спонтанно. Благодаря сарафанному радио о деле Кристины узнали далеко за пределами ее дома. Так на школьницу вышла бабушка, которая живет под Уссурийском. У нее очень старая собака, которая уже давно не ходит – отказали задние лапки. Узнав о том, что недалеко от нее школьница мастерит коляски для братьев меньших, нашла ее и связалась с ней по телефону. Обсудив размеры, Кристина поняла, что ее первая коляска подойдет для бедняги.

- Свою первую коляску я сама лично привезла этой бабушке. Тогда я даже и не знала, что когда-то сделаю вторую, - говорит Кристина. - Я была очень счастлива, когда увидела, как собака бегает на коляске, когда сама она не могла даже ходить. Это был полный восторг. Это очень воодушевляет. Не так давно я отдавала коляску женщине в день рождения ее собаки. Мне пес так понравился, он такой добрый, такой ласковый. Все собаки хорошие, я их всех очень люблю. Они мне все очень дороги. Этот случай запомнила именно из-за того, что подарок вручен был в день рождения.

Эта коляска отправилась в Находку. Фото: Предоставлено героем публикации

Первая коляска была сделана Кристиной в марте 2018 года. За два года ее послужной список пополнился большими победами. На текущий момент на ее счету 20 инвалидных колясок, которые заменили собакам уже недееспособные лапки. Один заказ поступал даже из Краснодарского края. Коляска была отправлена по почте.

«У МЕНЯ 4 КОШКИ, 3 СОБАКИ, 3 КРОЛИКА, 10 КРЫС И УЛИТКА»

К счастью, дома новое увлечение Кристины поддержали все члены семьи. Деваться было некуда, ведь они уже давно поняли, что воспитали дочь с большим и добрым сердцем. Первый звонок был в 4 года, когда Кристина принесла домой кота.

- Я тогда в подъезде зацепилась за него и говорила маме: «давай заберем его». Не очень отношусь к тем, кто гонится за породами. В итоге взяли. Не так давно выяснилось, что у него рак мозга, мы очень за него переживаем. Но он для меня самый красивый, а когда-то был замухрышкой. Любовь к животным у меня от мамы. Вообще у меня замечательная семья, которую я очень сильно люблю. Папа мне помогает с деталями для колясок и дает мне возможность продолжать этим заниматься, - говорит Кристина. - У меня дома большое количество животных, я постоянно кого-то приношу с улицы. Родители сначала пугались, а потом радовались. У меня 4 кошки, 3 собаки, 3 кролика, 10 крыс и улитка. Появлялись они у меня постепенно. Я еще ежика хочу, но мама пока против. Все животных принесла домой я. Одна собака нам досталась от бабушки, а улитку принесла младшая сестра.

У Кристины 10 крыс, которые живут вместе с собаками, кошками, кроликами и улиткой. Фото: Предоставлено героем публикации

Кстати, младшая сестра Кристины вдохновилась деятельностью Кристины и намерена помочь ей в ее деле. Девочка пошла на курсы по вязанию, чтобы в дальнейшем делать тапочки для собак. Коляска ведь не согреет их лапки. Вот такая большая гильдия волонтеров вырисовывается.

«СТЫДНО БРАТЬ ДЕНЬГИ! ДА И ЧТО Я МОГУ ВЗЯТЬ С СОБАК?»

Кристина не продает коляски, а именно раздает их нуждающимся. Она не занимается бизнесом, она адресно помогает собакам заново начать ходить. Изготовление одной такой коляски обходится ей примерно в 3-4 тысяч рублей и занимает до 10 дней. Но брать деньги с хозяев собак-инвалидов она не хочет. Говорит - «совесть не позволяет». Но, к счастью, в мире не без добрых людей. Девочке помогают неравнодушные подписчики.

- Нет, я никогда не беру деньги с людей. Мне даже было бы стыдно, потому что я это делаю не для хозяина, а для собачки, - рассказывает Кристина. - А что я могу взять с собачки? Иногда мне оказывают финансовую помощь подписчики в инстаграме, за что я им безгранично благодарна. Самая большая сумма, которая приходила мне – 30 тысяч рублей. Эти деньги очень помогли.

Она и дальше намерена помогать животным с ограниченными возможностями. Фото: Предоставлено героем публикации

Сейчас Кристина учится в 10 классе. Совсем скоро ее ждут сдача экзаменов и поступление в вуз. Но девушка признается, что не планирует учиться на ветеринара. Уж сильно она впечатлительная и не сможет справиться с собой в случаях ЧП. Однако создание колясок она не намерена бросать даже после окончания школы.

- Я никогда не перестану делать коляски. Я не смогу от этого отказаться. Я никогда не разлюблю животных. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы я перестала это делать, - говорит мастерица. - Это часть моей души, часть меня. Я уже не могу себя представить без этого дела. Это уже не хобби точно. Я уже чувствую обязанность перед собой. Чувствую, что хочу и должна этим заниматься.

Кристина своим примером хочет показать, насколько животным нужна помощь человека. По ее мнению, никто кроме людей не сможет этого сделать. В конце концов - человек же собаке друг.

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