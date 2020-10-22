Дворовые перевороты. Во Владивостоке преображаются территории возле жилых домов и общественные пространства.

Праздник во дворе на Амурской - часть большой программы. Фото: vlc.ru

Местные жители справедливо решили, что это повод для праздника, и провели его в минувшие выходные - с аниматорами, шоу мыльных пузырей и играми для детей.

- Спасибо огромное всем, кто подарил нашему двору вторую жизнь, таких приятных изменений у нас не было никогда. Теперь и взрослым будет где время провести, и деткам, - говорит старшая по дому Галина Михайлова. По ее словам, ремонт в их дворе прошел масштабный, но строители сделали все оперативно и на совесть, учитывали замечания жителей и всегда были в диалоге.

По словам начальника управления содержания жилого фонда администрации города Григория Пейхвассера, программа «1000 дворов», которая реализуется во Владивостоке второй год, уже очень хорошо себя зарекомендовала.

- Еще несколько лет назад мы были вынуждены говорить жителям, что на ремонт их дворов средства не выделяются и нужно решать эту проблему самостоятельно с управляющими компаниями. При этом было понятно, что не каждый дом может себе позволить даже текущий ремонт во дворе сделать, не то чтобы капитальный. Особенно это касалось дорог на придомовых территориях. Поэтому программа «1000 дворов» стала практически спасением для города, - говорит Григорий Пейхвассер.

Ремонт придомовых территорий по краевой программе «1000 дворов» ведется сегодня во Владивостоке по 119 адресам. В 52 дворах кладут новый асфальт, в 41 обустраивают детские площадки, в 26 - спортивные. Программа реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Обновленный сквер на Калинина похож на кусочек Европы. Фото: vlc.ru

Этот же нацпроект продолжает также менять облик общественных пространств Владивостока. Четыре обновленных сквера уже открыты - это территория на улице Лермонтова в поселке Трудовое, сквер Надибаидзе на улице Калинина, Жариковский сквер на Дальзаводе и сквер Игнатьева на Первой Речке. Благоустройство других общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда» продолжается.

Все эти территории стали победителями рейтингового голосования, которое проводилось в 2018-2020 годах. Работы по их реконструкции проводились под контролем горожан и общественных наблюдателей. Нынешний сквер на улице Лермонтова, например, ранее представлял собой заброшенный пустырь. Всего за два месяца работ здесь появилось место для комфортного отдыха с пешеходными дорожками, новыми детской и спортивной площадками. Во всех скверах внедряется система интеллектуального видеонаблюдения, способная распознавать лица и даже эмоции.

Новые общественные пространства появляются и в других районах города. Сейчас работы ведутся на улицах Верхнепортовой, 41б, Русской, 48 и в Матросском сквере. В октябре планируется закончить благоустройство в сквере в районе «Авангарда», а к началу ноября - на острове Попова.

Все работы по реконструкции общественных пространств находятся на особом контроле у главы Владивостока Олега Гуменюка.