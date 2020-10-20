Ольга Козерацкая: Важно, чтобы ребенок шел на уроки сытым

Вице-мэр Ольга Козерацкая в столовой школы № 51. Фото: Анастасия Котлярова

В муниципальных школах Владивостока продолжаются проверки качества питания. Первым «столовки» посетил глава города Олег Гуменюк, после чего к работе присоединились заместители главы администрации, депутаты думы города и общественники.

Такие проверки уже состоялись в школах № 5, 8, 13, 51, 54, 61, 64, 70 и 71.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

Школу № 51 на улице Вострецова с проверкой посетили первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга Козерацкая и депутат городской думы Сергей Бочин. Это школа с углубленным изучением японского языка, ее посещают 832 ребенка.

- 385 из них ежедневно имеют право бесплатно позавтракать в стенах школы, – рассказывает директор Светлана Пусовская. – Это начальные классы и льготные категории учащихся. На прием пищи отводится не менее 20 минут, еще 25 минут – на обед. Работаем, как и все школы города, по утвержденному десятидневному меню, при этом у ребенка на выбор есть два блюда: сегодня можно было взять молочный суп либо макароны с тефтелями. Кроме этого, каждому положен бутерброд с маслом и сыром, чай с лимоном и стакан молока. Молоко в тетрапакете, поэтому, если ребенок не хочет его выпивать сейчас, может взять и выпить на следующей перемене.

По мнению Ольги Козерацкой, процесс питания в школе организован на достаточно высоком уровне. Сегодня претензий к руководству школы и поставщику – ООО «Союз Восток» – у первого заместителя главы не возникло.

- Нам важно, чтобы ребенок шел на уроки сытым, - говорит она. - На примере этой школы мы видим, что это возможно. Дети завтракают с удовольствием, блюда горячие, столовая чистая.

Во многих учебных заведениях дети могут выбирать блюда. Фото: Анастасия Котлярова

ОТНОШЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ

На прошлой неделе Олег Гуменюк провел совещание с директорами школ, на котором дал понять: администрация будет внимательно следить за тем, чем именно кормят школьников. По его словам, государство выделяет немалые средства на питание школьников. Важно, чтобы все они дошли до ребенка, а не попадали в мусорный бак.

Впрочем, проверки показывают, что во многих школах процесс организован хорошо.

- Очень вкусные завтраки, чисто, дети ели с аппетитом, - рассказала первый заместитель главы администрации Наталья Соколова, которая проинспектировала столовую в школе № 61 на улице Бородинской.

Остался доволен представленным меню и качеством питания и вице-мэр Азат Ислаев, посетивший школу № 64.

Причем внимание уделили и тем школам, которые расположены достаточно далеко от центра. Заместитель главы администрации Тарас Фищук с проверкой побывал в школе № 8 на улице Щитовой.

- В целом питание удовлетворительное, – сообщил он. – Лишь не совсем понятно, почему детям предложено одно меню, без выбора. Также рекомендовал провести в школе опрос, чтобы дети сами сказали, что хотят видеть на завтрак. На следующей неделе посещу школу еще раз.

ПОМЕНЯЛИ МАРКУ ЧАЯ

Школы № 70 и 71 с проверкой посетила советник губернатора Ирина Медведева.

- В связи с коронавирусом в 70-й школе используют скользящий график перемен, блюда соответствовали меню, вес в норме. В школе № 71 дети сами подходят к раздаче и выбирают блюдо. Ели активно, отходов оказалось мало. На тарелках остался сыр, но его на каждом столе было больше, чем детей. Марку чая после вчерашнего замечания поменяли.

В 54-й школе побывала депутат городской думы Людмила Таран.

- От школы в целом и завтраков самые положительные впечатления, - рассказала она. – Чисто, красиво. Меню было двойным, всё удалось попробовать. Сытный молочный суп, свежий сыр, чай вкусный, дети с удовольствием ели яблоки и пили молоко, некоторые просили добавки. Отходов заметила минимальное количество.

На этой неделе проверки в школах продолжатся. Все недостатки будут тщательно разбираться, не исключены кадровые изменения в руководстве школ и замена поставщиков питания.