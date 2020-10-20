«Волна била так, что нас накрывало с головой»: житель Магадана рассказал, как спасали шестиметровую косатку от гибели

Без помощи людей косатка бы просто погибла. Фото: Предоставлено героем публикации

Настоящая спасательная операция развернулась на берегу Нюклинской косы на Колыме. Там 17 октября на сушу выбросило огромную косатку. Шестиметровый кит из-за отлива не мог вернуться на глубину и медленно погибал. Но, к счастью, в это время на месте происшествия оказались люди, которые сфотографировали косатку и бросили клич в группу в WhatsApp, чтобы позвать на помощь. Ближайший к косе населенный пункт – поселок Ола. Ехать до него – примерно 4 километра, это минут 15-20. Местные отреагировали на клич моментально. Проигнорировать такое сообщение они просто не могли.

- Было тогда часов 7 вечера. Мы собрались, я взял с собой резиновый рыбацкий костюм, и поехали на указанное в сообщении место. Косатку нашли почти сразу. Там, кстати, уже на тот момент были люди, но мало, человек 6, не больше, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Иван Карпунин, житель Олы. - Да и к тому же сапог ни у кого не было, поэтому помочь они не могли. С каждой минутой людей становилось все больше и больше. Мы пытались перевернуть косатку на пузо, чтобы она могла дышать, потому что та лежала на боку, и волны ее постоянно били. Она просто не могла продышаться. Мы толкали ее, переворачивали. Было тяжело.

Информация о том, что группа неравнодушных пытается спасти косатку, молниеносно разлетелась в сети. Судьба кита волновало огромное количество людей. Они писали комментарии, пытаясь узнать, удалось ли помочь млекопитающему. Самоотверженностью и выносливостью мужчин, которые были в тот момент на берегу косы, жители Колымы искренне восхищались. Ведь на тот момент был вечер, на улице -3, а ледяная вода лишь усугубляла и без того сложное положение. Но никто не сдавался. Задача – спасти косатку. Это в приоритете.

- Там было много людей. Приезжали даже ребята с Магадана, а это 40 километров до Олы, а оттуда еще до косы. Некоторые даже без сапог залезали в воды. У меня так отец помогал - полез в воду в джинсах и кроссовках, - говорит Иван. - Промокли до нитки все, но не уходили. Ждали полного прилива. Когда он пришел, мы ее повернули носом к морю. Ждали, пока водяная подушка ее унесет на глубину. И она унесла.

Участники спасательной операции признаются, что в длину косатка была примерно 6 метров, а вес громадины варьируется в пределах 2 тонн, поэтому удерживали ее в воде 8 человек. «Каждый вкладывал все силы» - говорит Иван.

- Косатка все это время подавала признаки жизни. Хвостом билась о камни, разбивая себе так плавники. Двигалась и дышала постоянно. Видно было, что она уставала, поэтому ей было очень тяжело. Собственный вес ее давил, - продолжает Иван. - Волна била так, что нас накрывало ею с головой. Поэтому с моря к ней подойти вообще никак нельзя было. Да и темно уже было. Мы приехали туда в 7, а закончили все только в 9.

Иван признается, что живет в поселке всю жизнь, и косатки для него – нередкое явление. Но еще ни разу на его памяти кита не выбрасывало на берег.

- После того, как она уплыла, я почувствовал душевное умиротворение и радость. Очень переживаю на счет ее дальнейшей судьбы. Надеюсь, что ее больше не прибьет к берегу, и она благополучно найдет своих, - делится Иван.

Спасти косатку удалось силами 20 жителей Колымы. Все они показали, что каждый их них – человек с большим и добрым сердцем, способным прийти на помощь несчастному киту, погибающему на берегу моря.

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